El diputado nacional de Juntos por el Cambio Héctor 'Toty' Flores fue internado este miércoles por un cuadro de neumonía bilateral, tras ser diagnosticado con coronavirus el pasado jueves 6, según informó en su cuenta de Twitter.



En esa red social, el dirigente oriundo del municipio bonaerense de La Matanza escribió: "Anoche me diagnosticaron neumonía bilateral por Covid, por lo cual me encuentro internado".



"Si se preguntan si me vacuné, no lo hice, porque quería que otros que más lo necesitaban lo hagan primero", afirmó.

"Agradezco a los médicos la atención y a los amigos por sus deseos de recuperación", concluyó.

A Flores le habían informado de su hisopado positivo el 6 de mayo pasado y desde entonces se encontraba transcurriendo la enfermedad en su casa. “El domingo comencé a sentirme mal y decidí quedarme en casa a la espera del hisopado. Hoy me comunicaron que di COVID-19 positivo. Sigamos cuidándonos entre nosotros”, dijo el dirigente macrista la semana pasada tras enterarse que se había contagiado.

El positivo del legislador cercano a Lilita Carrió se suma a una serie de casos de dirigentes políticos y famosos que también se infectaron en medio de la segunda ola de la pandemia. Uno de ellos fue el exgobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz (65), quien luego de luchar por algunas semanas con la enfermedad, murió en un hospital de la ciudad de Rosario.

Fuente: Télam