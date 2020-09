El diputado de Juntos por el Cambio criticó: "Los que estamos presentes estamos contabilizados como ausentes".

Durante la sesión caliente del martes en Diputados el legislador de Juntos por el Cambio Waldo Wolff le hizo una fuerte acusación al presidente de la Cámara baja Sergio Massa. El diputado planteó: “Me dice que estoy ausente mientras habla conmigo”.

Fue durante la sesión que se desarrolló después de más de siete horas de negociaciones entre el oficialismo y la oposición, en la que no alcanzaron un acuerdo. Juntos por el Cambio no aceptó prorrogar el protocolo de debates virtuales e impugnará la sesión en la Justicia.

Wolff subió un video en Twitter en el que calificó a la sesión como “fantasmagórica” y apuntó contra Massa. El diputado cuestionó: “Me acaba de decir el presidente de la Cámara que estoy ausente mientras conversa conmigo”.

El legislador aseguró que los que estaban presentes fueron contabilizados como “ausentes”. Afirmó que “ese es el nivel que tiene la Cámara de Diputados en este momento”.

El diputado Waldo Wolff.

Durante su discurso Wolff criticó que Massa lo cargó al decirle: “No se pare que no sale en la televisión”. El diputado dijo que si no sucede eso los “invisibilizan” y no tienen en cuenta a las personas que votaron a la oposición.

Recordó que el 10 de diciembre de 2015 Cristina Kirchner se negó a traspasarle el mando a Mauricio Macri y diferenció a Juntos por el Cambio, ya que dijo que cuando asumió Alberto Fernández el interbloque se presentó en el Congreso y aplaudió al Presidente.

Con críticas a Massa, consideró que “la democracia se cae cuando desde la presidencia de la Cámara de Diputados se mira para un costado y se invisibiliza” a la oposición. Aseguró que van a seguir “levantando la voz” ante las irregularidades y afirmó: “Que ustedes no nos escuchen no quiere decir que nosotros no tengamos derecho a expresarnos”.

Tensión en Diputados

Legisladores de Juntos por el Cambio y del oficialismo no lograron llegar a un acuerdo sobre la modalidad de debate en el Congreso, después de la reunión del martes que duró más de siete horas. El bloque de la oposición no aceptó prorrogar el protocolo de sesiones virtuales y adelantó que se presentará a la Justicia para impugnar la sesión, que se hizo en plena cuarentena por coronavirus.

El presidente del interbloque Mario Negri explicó en conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos que para ellos “la sesión no es válida al haberse caído el protocolo remoto”. Explicó que el protocolo de debates virtuales se venció el 7 de agosto y que hubo un “enorme esfuerzo” de los legisladores que se trasladaron hasta el Congreso, ya que muchos de ellos vinieron del interior.

Adelantó que van a impugnar la sesión “por el mecanismo que corresponda” y que agotarán “todas las instancias incluidas las judiciales”. Explicó que la renovación del protocolo que propuso el oficialismo para seguir con los debates virtuales requiere del consenso unánime de los bloques.

Explicó que la postura de la bancada se debe a la posibilidad de que el Frente de Todos introduzca en sesiones virtuales cuestiones como la reforma judicial, el Presupuesto 2021 y la ley de ajuste de la movilidad jubilatoria.

La posición del oficialismo

Massa y el Frente de Todos plantearon que el protocolo puede prorrogarse con un consenso basado en la mayoría simple. Con ese criterio decidieron avanzar con la sesión pese a que no tenía el consentimiento de Juntos por el Cambio, cuyos legisladores se presentaron en el Congreso.

El presidente de la Cámara de Diputados acusó a Juntos por el Cambio de querer “condicionar la agenda parlamentaria” y excluir del debate temas como la promoción turística y gastronómica y el endurecimiento de sanciones a la pesca ilegal.

Dijo en conferencia de prensa que el Congreso “tiene la enorme posibilidad y vitalidad de discutir todos los temas” y señaló con críticas a Juntos por el Cambio que “la incomprensión de un sector no va a detener el funcionamiento de la democracia argentina”.