La investigación en torno al vacunatorio VIP que llevaba adelante el Ministerio de Salud dio sus primeros pasos y el escándalo parece no cesar. La jueza a cargo del caso, María Eugenia Capuchetti, le tomó declaración testimonial en el tercer piso de Comodoro Py al director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, y a la encargada de vacunación de la institución, María Elena Borda.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Maceira contó que él mismo participó de la inmunización llevada a cabo en la cartera de salud la semana pasada en la que recibieron la vacuna Horacio Verbitsky, Eduardo Valdés y Jorge Taiana, entre otros. Y dijo que una vez anterior a esa lo llamaron para ir a Olivos a darle la segunda dosis de la Sputnik V a Alberto Fernández, algo que no había trascendido.

Tanto Maceira como Borda expresaron en varias horas de declaración que estas fueron las únicas dos veces que salieron del Posadas para aplicar vacunas. En la primera vez, que fueron a Olivos para que el Presidente reciba la inmunización total, también inyectaron a la “burbuja” del jefe de Estado.

Asimismo, ambos confirmaron que en el segundo operativo, la semana pasada en el Ministerio de Salud, que es por el cual estalla el escándalo, se aplicaron diez vacunas. Esto se llevó a cabo en la antesala del despacho de Ginés González García en el segundo piso de la cartera. Además de ellos dos, fueron un médico, un administrativo y un chofer.

Otra importante revelación de Maceira fue que reconoció a los dos funcionarios de Salud que llamaban al Hospital para pedir vacunas en nombre del ex ministro González García. El director de la institución apuntó contra Marcelo Guille, secretario privado del ex funcionario, y Alejandro Collia, subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos y ex ministro de Salud bonaerense.

A pesar de esto, tanto Maceira como Borda contaron que estaban muy afligidos porque se estaba cuestionando todo el trabajo de vacunación que se viene haciendo hasta ahora y dejaron en claro que no tenían margen para no cumplir con los pedidos del Ministerio.