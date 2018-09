Estabilidad interrumpida. La semana pasada, el dólar había terminado con un cierto grado de estabilidad. Pero en los últimos días empezó a subir hasta acercarse a los 42 pesos. En el año, la divisa norteamericana subió 121%.





En la última jornada previa a que empiece a regir el esquema de bandas de flotación, el dólar volvió a subir. Esta vez, la moneda estadounidense se colocó en torno a los $41,94 para la venta y $39,94, para la compra.



Con un sesgo comprador durante todo el día, el billete trepó ayer un 3,5% o $1,41, después de superar los $42 durante la jornada. En el segmento mayorista, la moneda trepó hasta los $41,25, lo que significó un incremento del 3,9%.



La semana pasada, la moneda había terminado con un cierto grado de estabilización. Sin embargo, las novedades económicas de estos días, entre las que se destacaron el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (por U$S 18.800 millones) y el cambio de presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), volvieron a empujar a la divisa. A lo largo del mes, el tipo de cambio nominal subió un 10% y acumula un 121% en lo que va de 2018.



Por otra parte, el BCRA envió un comunicado en el que anticipa que, a partir del lunes, comenzará a funcionar el esquema de bandas de flotación. Es decir, la autoridad monetaria sólo intervendrá cuando el dólar supere los $44 o caiga por debajo de los $34. Por fuera de esas "zonas" el BCRA podrá intervenir con subastas de hasta U$S150 millones. Además, se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual.



En tanto, el Banco Central anunció la puesta en marcha desde ayer del nuevo marco de política monetaria que anunció el miércoles el flamante presidente de la entidad, Guido Sandleris, en el que se comprometió a que "el promedio mensual de la base monetaria registre un crecimiento nulo a partir de octubre de 2018 y hasta junio de 2019".



El Comité de Política Monetaria (Copom) resolvió comenzar ayer con la implementación del nuevo marco de política monetaria y apuntó en un comunicado que "la base monetaria objetivo se ajustará con la estacionalidad de diciembre, cuando se incrementa la demanda de dinero".



En ese marco, resaltó que "el BCRA se compromete a que el promedio mensual de la base monetaria registre un crecimiento nulo a partir de octubre de 2018 y hasta junio de 2019".



El mecanismo para alcanzar la meta monetaria será instrumentado "mediante operaciones diarias de Letras de Liquidez (Leliq) con las entidades financieras.



En este marco, la tasa de las Letras de Liquidez, Leliq, alcanzó ayer niveles del 65% anual en el mercado, desde el 60% previo, dijeron operadores.



Según el comunicado del Central, "el BCRA se compromete a no permitir que la tasa de política diaria se ubique por debajo del 60% anual hasta diciembre de 2018". La meta monetaria se complementa con la definición de zonas de intervención y no intervención cambiaria (entre 34 y 44 pesos por dólar).