Por dólar alto, las importaciones cayeron un 7,5% interanual en junio, por lo que el déficit comercial se achicó a U$S 382 millones, informó ayer el INDEC. De este modo, el rojo comercial mostró su nivel más bajo desde enero de 2017. Más allá de esto, el Intercambio Comercial Argentino (ICA) registra 18 meses consecutivos de déficit.



En junio, según el INDEC, las exportaciones bajaron 1,4% interanual a U$S 5.076 millones, mientras que las importaciones retrocedieron 7,5% a U$S 5.458 millones.



Si bien el desequilibrio de junio fue bajo, el acumulado en los primeros seis meses ya casi duplica los U$S 2.616 millones de igual período del 2017. El déficit del primer semestre se ubica muy cerca del proyectado en la ley de Presupuesto para todo el año, de U$S 5.600 millones.