El dólar blue cerró ayer en baja, a $268 para la venta, y retrocedieron los tipos de cambio financieros, tras los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, quien desestimó la necesidad de una devaluación.

El dólar informal bajó $5 hasta los $268 (llegó a caer hasta los $267 en la rueda), luego de acumular la semana pasada un salto de $34, en un período de gran volatilidad y cierto desconcierto entre los cueveros ante una disparidad de precios. El viernes pasado, el blue había cerrado a $273.

También experimentaron bajas en un rango de dos a tres pesos la paridades bursátiles, con un "contado con liqui" en los $297,49 a través del bono Global 30 (GD30C), y a $283,81 para el dólar MEP con el Bonar 30 (AL30D).

El dólar mayorista, en tanto, ascendió este lunes 54 centavos, a 127,35 pesos. La brecha cambiaria entre ambas cotizaciones alcanza el 110,4 por ciento. Por su parte, la cotización del dólar minorista que emite el Banco Central cerró ayer en $134,66, con una suba de 77 centavos con relación al viernes.

En este contexto, una de las palabras más esperadas es la del economista Salvador Di Stefano, quien lanzó una nueva predicción sobre el precio del dólar. "Para la semana tenemos que pensar en un dólar MEP explorando el camino por encima de $300 y el blue peleando los $300", sentenció en su cuenta de Twitter.

Las acciones y los bonos en dólares cerraron con caídas ayer, en una primera reacción a una serie de anuncios económicos de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, que buscan recuperar la confianza de los agentes económicos.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cerraron en terreno negativo: Mercado Libre perdió 6,9%; Bioceres, un 5,7%; Cresud, un 4,9%; Despegar, un 4,3%; Banco Macro, un 4%; e YPF un 3,6%.

En la bolsa local, por su parte, el índice accionario S&P Merval de Mercados y Bolsas Argentinas (BYMA) cedió un 1,3%, a un cierre provisorio de 104.488,48 puntos.

'A priori, el mensaje de Batakis de seguir en línea con el FMI es positivo', según expertos. El riesgo país subía 17 puntos básicos, a 2.667 unidades.

El Banco Central terminó con un saldo positivo por primera vez en el mes, al comprar U$S 80 millones, luego de un comienzo de mes con ventas significativas. Desde el inicio del mes, la autoridad monetaria lleva vendidos unos U$S 658 millones y el acumulado anual vuelve a superar los U$S 1.200 millones de recuperación de reservas. Debajo de los U$S 6.500 millones que había comprado durante el primer semestre del año pasado.

El arranque de Cortes Cuidados

El programa Cortes Cuidados, que contempla los siete cortes de carne más representativos del consumo a precios acordados por debajo de los del mercado, comenzó a regir ayer.

De acuerdo a lo comunicado por la Secretaría de Comercio Interior, luego de reuniones de trabajo mantenidas por el nuevo titular del área, Martín Pollera, con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y con los directivos del consorcio de exportadores de carnes ABC, se acordaron los nuevos precios que rigen hasta el 7 de agosto próximo.

Estos son por kilo: asado de tira, $729; vacío, $955; matambre, $929; falda, $478; tapa de asado, $729; nalga, $999; y paleta, $809. Los cortes están disponibles de lunes a viernes en más de 1.000 bocas de expendio en todo el país de cadenas de supermercados minoristas, mayoristas y carnicerías adheridas a las cámaras empresarias Única, ABC y Fifra.

El visto bueno de Uñac al anuncio

Luego de que la ministra de Economía, Silvina Batakis, anunciara ayer el nuevo plan económico que llevará adelante el Gobierno nacional, el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, le dio su visto bueno a las medidas y contó que luego de la conferencia de prensa analizó los distintos temas junto a la ministra de Hacienda local, Marisa López.

"Me parecieron bien los anuncios y luego han tenido una pequeña calma los mercados. La ministra ha definido dos o tres cosas que son básicas, como ingresos al Estado cuando no está justificado porque no producen ningún beneficio, también el equilibrio fiscal. Aunque parezcan muy comunes, no se vienen cumpliendo algunas medidas", dijo el mandatario provincial. En ese sentido, Uñac dijo que "ahora hay que dejar que corra el tiempo y esperar los resultados que definió la ministra, que por cierto tiene una gran experiencia".