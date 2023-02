El dólar blue cerró en alza este jueves 2 de febrero y rompió mini racha bajista, aunque quedó a $10 por debajo del blue, según el relevamiento de Ámbito en cuevas de la Ciudad de Buenos Aires.

El tipo de cambio informal se elevó $1 y cerró a $378. Así, interrumpió su racha de tres jornadas a la baja y se acercó a los $380. La brecha con el dólar mayorista se ubicó en 101,4%.

En enero, es blue avanzó $35 (+10,1%) y anotó su cuarta suba mensual consecutiva.

Mientras queTélam informó que el dólar oficial cerró este jueves con una cotización promedio de $195,14, con una suba de 19 centavos respecto de ayer, en una rueda en la que el Banco Central finalizó la jornada con ventas por US$56 millones.



“En las dos primeras jornadas del mes, el Banco Central totaliza ventas por unos US$ 98 millones”, precisó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registra un descenso de 0,6%, a $364,78; mientras que el MEP avanza 0,2%, a $354,32, en el tramo final de la rueda.



En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 28 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $187,57.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $253,68 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $321,98.



En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $341,49, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $390,28.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 398 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 12 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 432 millones.