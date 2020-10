Con el dólar blue en $158, la brecha respecto al dólar mayorista se ubica en más de 100%. La última vez que la brecha estuvo en este nivel fue a mediados de 1989, cuando también había cepo, pero además, existían el desdoblamiento cambiario y la hiperinflación. Este jueves, el dólar mayorista se ubicó en $77,11, con el minorista promediando los $82,75 y el "solidario" en $137, con los impuestos y recargos. Pese a lo que el Gobierno esperaba, con el cepo recargado y las nuevas medidas dispuestas por el Banco Central, la brecha siguió creciendo. El 100% actual de brecha no es récord absoluto.

En los 70, Rodrigazo y crisis política de por medio, llegó al 350%. En el "89, en medio de una crisis mucho más dramática que la actual, la distancia entre el dólar oficial y el informal llegó a promediar el 110% en junio. Al escarbar en las razones por las que la brecha crece y encuentra referencia recién 30 años atrás, Fernando Marull, director de FMyA, pone el foco en el déficit fiscal. "Este año vamos a un rojo de 8,3%. La última vez que estuvo en ese nivel el déficit fue, precisamente, en el "89".

"En el "89 la brecha de 110% era el final de una etapa. Veníamos de una década perdida a nivel fiscal, monetario y cambiario, con planes de estabilización que fallaron y que -finalmente- terminó en la Convertibilidad", indica.

Ahora la situación no es tan dramática, pero Marull destaca que la brecha actual "está reflejando el impacto de los excesos fiscales y monetarios que financian el déficit. A algún lado van".

Para Jorge Neyro, de la consultora ACM, "el fondo del problema es la escasez de dólares relativos que el país necesita para importar y para el atesoramiento. La brecha desincentiva las exportaciones a largo plazo".

"La brecha de alguna manera marca el nivel de devaluación que puede haber en el futuro. Muestra que el mercado está dispuesto a pagar un dólar hoy muy alejado del oficial", refuerza Neyro. "El nivel actual entre el solidario y el dólar blue es lo que el mercado espera de devaluación en el mediano plazo".

"Desde el 9 de enero de este año no se repetía una jornada sin cambios en la cotización del dólar mayorista, un hecho que traduce en la práctica la intención oficial de introducir mayor volatilidad e imprevisibilidad en la evolución de los precios. La insuficiencia de la oferta genuina requirió el auxilio de la intervención del Central, que cedió prácticamente lo ganado el miércoles para atender las necesidades de este jueves, dando cuenta de un proceso que muestra altibajos y que no termina de definir un rumbo en el corto plazo al menos", indicó el operador de cambios de PR Gustavo Quintana.

Fuentes del mercado estimaron que la autoridad monetaria nacional vendió entre U$S 15 y U$S 20 millones para abastecer la demanda en la plaza cambiaria. Afirmaron que durante la jornada se dio una menor oferta privada respecto del día anterior, lo que llevó al Banco Central a finalizar con un balance diario negativo. A lo largo del miércoles el organismo que conduce Miguel Ángel Pesce había podido adquirir U$S 20 millones luego de doce días de ventas continuas. El volumen negociado en el segmento de contado cayó a U$S 156,263 millones.

La divisa para ahorro, según los promedios informados por la autoridad monetaria, finalizó a $76,499 para la compra y a $82,793 para la venta. Con esos valores sumados al recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, la moneda norteamericana llegó a $136,60, doce centavos más con relación al miércoles.

En lo que va del mes y ante el endurecimiento del cepo cambiario, las ventas de moneda extranjera para atesoramiento se ubican en torno a los U$S 100 millones, cifra que marcó un fuerte descenso respecto de la misma altura de septiembre, cuando para ese entonces era de U$S 400 millones, de acuerdo con fuentes del sistema financiero. Por su parte, el contado con liquidación subió y llegó a superar los $152, mientras el dólar bolsa escaló a $140. Números que no alientan los planes.

Suba sin freno

El billete paralelo acumula una suba de $11 en lo que va de este mes y de $27 desde el 15 de septiembre pasado, fecha en la que se anunciaron nuevas restricciones cambiarias que incluyen un 35% de retención a cuenta de Ganancias y Bienes Personales y nuevas condiciones de exclusión del mercado único de cambios.