El dólar blue no detuvo su escalada alcista y ayer llegó a subir otros 7 pesos hasta el récord de $190, en una plaza muy reducida de negocios dada la cautela operativa luego de que en la víspera se realizaran allanamientos por presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de divisas al exterior.

El billete había subido el miércoles otros 3 pesos en una rueda que coincidió con allanamientos de Gendarmería Nacional en el microcentro porteño, en articulación con el Poder Judicial, "por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de divisas al exterior y posibles vínculos con el narcotráfico", según una fuente del Ministerio de Seguridad.

Con el blue en $190, la brecha respecto del dólar oficial toca el 143% y se encamina a duplicar el 77% que mostraba hasta el 15 de septiembre, el día en que se endureció el cepo cambiario.

Para intentar acercar posiciones, el Banco Central le soltó un poco más la rienda al tipo de cambio oficial. El mayorista subió a $78,05, un salto de 30 centavos de un día a otro. Esto también se reflejó en el minorista que promedió $83,76, un incremento de 46 centavos, lo que lleva al dólar ahorro a $ 138,10.

El Contado con Liqui (CCL), la operatoria que permite llevar divisas al exterior, sigue mostrándose inmune a las medidas que el Ministerio de Economía tomó para aceitar las operaciones y remover las restricciones que el Banco Central había impuesto a mediados de septiembre con el super cepo.

Ayer el CCL subió 2,3%, a $178. De este modo se acerca al pico que había tocado el miércoles ($181) antes que los organismos oficiales salieran a vender bonos para forzarlo a bajar y a cerrar en $174.

En septiembre pasado, el Banco Central había dispuesto que no podían comprar dólares los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que había fijado el Gobierno para ayudar a personas afectadas económicamente por el coronavirus (Covid-19). También se decidió en aquel entonces que los beneficiarios de planes sociales tampoco compraran dólares para atesoramiento.

La normativa especificaba que quienes reciben ayuda alimentaria y quienes no tengan ingresos comprobados estarán impedidos de abrir nuevas cuentas en dólares, mientras que quienes ya las tengan no podrán hacer nuevas compras. La norma era para evitar que el dinero que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) vuelca en medio de la pandemia no dañe a las reservas de la autoridad monetaria al aprovechar la diferencia entre la cotización oficial y la paralela. También que personas con ingresos abran cuentas para familiares a cargo o terceros con el fin de duplicar el cupo mensual.

El lunes pasado, Economía anunció un nuevo paquete de medidas con tres cambios: se reduce el plazo de permanencia -o "parking"- en inversiones de valores negociables a tres días; realizará una subasta de bonos en dólares por U$S750 millones, para darle salida a aquellos inversores que busquen dolarizar sus tenencias en pesos; y se vuelve a permitir a los no residentes operar en el Contado con Liquidación.

Por el momento, las medidas cambiarias no tuvieron el efecto deseado por el Gobierno y la brecha entre los tipos de cambio implícitos y la cotización oficial mayorista no paró de crecer, en medio del constante apetito por dolarización de los inversores. En el mercado se repite al unísono que "la confianza no se mejora con paliativos sino con un plan económico integral".

Para Juan Ignacio Paolicchi, analista en Eco Go, "las medidas del lunes son correctas pero no alcanzan, el problema de fondo es la trayectoria de déficit fiscal futura, hoy insostenible sin acceso al crédito y con estos niveles de emisión. El CCL es el precio de la incertidumbre".

"Tomar tantas medidas en tan poco tiempo nunca es una buena señal", afirma Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.

Volatilidad



El blue había comenzado la jornada a $183, pero alrededor del mediodía, algunos "arbolitos" (operadores ilegales de la compra y venta de divisas) de la porteña peatonal Florida ya pagaban altos valores para poder hacerse de billetes con destino a la reventa, en el marco de una fuere volatilidad en este mercado paralelo.