Récord histórico. El precio del dólar llegó en algunas casas de cambio de la city porteña a 20,90 pesos sobre el filo del cierre. Aquí en San Juan hubo pizarras que mostraron valores de hasta 21 pesos.



Pese a la fuerte intervención del Banco Central (BCRA) que salió como un bombero al mercado por segundo día consecutivo a vender billetes, la cotización del dólar minorista pegó otro fuerte salto ayer al cerrar a 20,84 pesos aunque en algunas casas de cambio de la city porteña llegó a 20,90 y en San Juan tocó los 21 pesos.



Así, el dólar alcanzó en Argentina su mayor valor histórico. El último récord en el segmento minorista había ocurrido el 7 de marzo, cuando cerró a $20,69.



La divisa se apreció 28 centavos ayer en medio de la fuerte intervención del BCRA en el mercado de cambios con la venta de 853,3 millones de dólares y que, por primera vez desde el 28 de diciembre, empujó hacia arriba la tasa de rendimiento de las Lebac en 200 puntos básicos, hasta 28,50%.



La gran novedad del día ha sido que el Central operó con poca cantidad pero con precios más altos en el mercado secundario de Lebac, impulsando la tasa hacia arriba, con un aumento máximo de 220 puntos básicos para el plazo más corto de mayo, que se ubicó en 28,50%.



Con esta conducta y aunque oficialmente rechaza la idea de que existe una corrida contra el peso, la autoridad monetaria lleva utilizados 3.000 millones de dólares en las últimas cuatro jornadas hábiles y un total de 5.384,3 millones en lo que va del año para moderar el alza de la divisa.



Sólo el miércoles se desprendió de 1.472 millones de dólares, en la que significó la mayor intervención diaria sobre la plaza cambiaria de la historia.



A modo de comparación, lo que se gastó en este solo día en el Central casi equivale a lo que costará la construcción del Túnel de Agua Negra hoy valuado en 1.500 millones de dólares.



"La decisión de impulsar la tasa de Lebac que hemos visto ayer es un claro mensaje al mercado de que el Banco Central ya no sólo convalida los movimientos de rendimientos en la negociación de Lebac, lo que está reafirmando que está dispuesto a incrementar la tasa de referencia si la inflación sigue subiendo, tal como lo adelantó la semana pasada", dijo una fuente de la autoridad monetaria.



El titular del BCRA, Federico Sturzenegger, se había referido a una eventual subida del costo del dinero a través de la tasa de Política Monetaria en el caso de que la inflación no descendiera drásticamente durante el mes de mayo próximo.



La inédita venta del miércoles por parte del Central más lo ofrecido ayer se dio en un contexto global de mercados enrarecido por la persistente suba de tasas en EEUU (se afirman por encima del 3% a 10 años), lo que genera una revaluación de su moneda a la vez que acciona una ola global de devaluaciones y salida de fondos de los mercados emergentes. Esa tendencia se vio agravada, en el caso argentino, al comenzar a regir el impuesto a la renta financiera (aprobado en la reforma fiscal) para no residentes, lo que generó un masivo desarme de carteras invertidas en Letras del BCRA (Lebac) para hacerse de pesos que a la vez financiaron la demanda de dólares para fuga.





Dujovne pone paños fríos por la inflación



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró ayer que en el Gobierno no están preocupados con el salto del dólar de estos días, pero tampoco con el posible traspaso del movimiento cambiario a los precios de la economía. "El impacto en la inflación es menor", afirmó el funcionario, que explica que la intervención oficial busco "suavizar" los cambios en las tasas de los bonos en los EEUU y el desarme de posiciones en Lebacs tras el comienzo de la aplicación del impuesto a la renta financiera para no residentes. "El Central trabaja para bajar la inflación", ratificó y dijo que el valor de la divisa a futuro dependerá de su visión.