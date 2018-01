Los valores en la city porteña. Las subas del dólar se extendieron a todos los segmentos de la divisa de EEUU. En lo que va de enero, el billete verde acumula un alza de 3,77 por ciento.

El dólar tocó ayer un nuevo máximo histórico al cerrar en un promedio de 19,66 pesos para la venta al público, con lo que superó en 20 centavos al récord anterior alcanzado el 28 de diciembre pasado cuando terminó en 19,46 pesos.



Las subas y las marcas récords se extendieron a todos los segmentos: el dólar mayorista cerró en 19,33 pesos; el dólar blue o informal en 19,92 pesos; y en el mercado de futuros subió un promedio de más de 15 centavos en todos los plazos.



Dentro de las razones que -según los analistas-, impulsaron la suba en el tipo de cambio figuran motivos externos y locales. "La suba en la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos impulsa la salida de fondos que demandan dólares", explicó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



El economista Fausto Spotorno, por su parte, exhortó a no preocuparse por el dólar dado que tiene una cotización libre y tiene volatilidad porque el Banco Central lo deja flotar, y aseguró además que la confianza en la Argentina genera un ingreso de divisas que mantiene el precio de la esta moneda.



En tanto, entre los motivos locales figura a la cabeza la baja progresiva de tasas por parte del Banco Central; la estacionalidad de enero que en general promueve un alza de la divisa estadounidense; cobertura de carteras y una merma en la liquidación del sector agroexportador.



Ayer, también habló sobre el tema el presidente Mauricio Macri en una entrevista a la televisión rusa, en la que sostuvo que "hay una flotación libre y está en lo que el equilibrio de la oferta y la demanda diga". "Hay muchos que reclaman tener un dólar mucho más alto del que tenemos hoy, pero (a la cotización) lo fija el mercado. Lo que espero es que a medida que avancemos en bajar la inflación los argentinos tal vez logremos que piensen en su moneda, que no piensen en la moneda de otro país", enfatizó el jefe de Estado, quien se encuentra en Moscú en el marco de una visita oficial.



Con todos estos elementos, ayer el dólar cerró para el público minorista a un precio promedio de 19,15 pesos para la compra y 19,66 pesos para la venta, según el informe diario del Banco Central de la República Argentina. De esta forma el dólar saltó 24 centavos desde la cotización del lunes.



El precio informado por el Central no contempló la cotización del Banco Nación que no completó la información suministrada al organismo para la confección de la tabla. En el caso de incluirse el cierre del Banco Nación, esto traccionaría el promedio del precio del dólar a una baja de tres centavos hasta 19,63 pesos para la venta. Aún así, el precio alcanzado ayer por el dólar es récord.



En lo que va del enero, la divisa norteamericana lleva acumulada una suba de 3,67 por ciento.





El Banco Central bajó su tasa de interés

El Banco Central confirmó ayer la tendencia bajista de la tasa de interés delineada el lunes por su titular, Federico Sturzenegger, al reducirla en 75 puntos básicos, hasta 27,25%, con lo que desde el 9 de enero a la fecha la merma ya suma 150 puntos básicos. Se trata de un nivel esperado en la City porque con 27,25% anual se ubicó en el nivel del rendimiento de corto plazo de las Lebac, que fijó el martes anterior en 27,24% anual.



El pasado 9 de enero, en la primera fijación de la tasa de referencia de 2018, el Central ya había reducido el costo del dinero de 28,75% a 28%, y con la baja de ayer reafirma la línea de aflojamiento de su política monetaria tras la modificación de las metas de inflación para este año anunciada el 28 de diciembre.