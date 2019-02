Cálculos. Consultoras privadas proyectan una inflación para todo 2019 de 28,8% y un valor del dólar a fin de año de $47,53 en promedio.

En otra jornada muy volátil, el dólar mayorista cerró ayer en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) en los 38,22 pesos e ingresó en la banda de no intervención que dispuso el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para esta jornada.



La divisa osciló en una franja que se movió entre los 38,10 pesos y los 38,28 pesos. Cerca del cierre del mercado dio el salto que le faltaba para quebrar la barrera de los 38,20 e ingresó a la franja que para ayer era de 38,209 pesos. El precio de la divisa no se ubicaba dentro de las bandas de flotación desde el 21 de enero.



El regreso a la banda se produjo luego de que el Central realizara una nueva subasta en la que si bien ofertó U$S 25 millones sólo compró U$S 18 millones. Así, por primera vez desde que se instauró el actual sistema de subastas y, desde enero cuando comenzó a participar del mercado de cambios, la compra no alcanza a la totalidad de la subasta. Además, la entidad monetaria que conduce Guido Sandleris convalidó otro retroceso en la tasa de las letras de liquidez (Leliq) que retrocedió 38 puntos básicos y llegó al 43,971% promedio y sumó la vigésima novena rueda consecutiva de baja de tasas.



En lo que hace al mercado minorista, el dólar replicó la suba y cerró en $39,197 en promedio en la City. Esto implica una suba momentánea de 26 centavos. Según el relevamiento diario del Central, el banco ICBC ofrecía la moneda norteamericana en $39,35, mientras que el Banco Nación cotizaba a $39,10 para la venta. La suba del dólar en la plaza local ocurrió además en línea con lo que sucedía en la región. Tal es así que en Brasil, la divisa avanzaba un 1,2%; en México, un 0,8%; y en Chile, un 0,5%. La cotización global de la divisa estadounidense se vio favorecida tras conocerse que la inflación en Estados Unidos se mantuvo sin cambios, lo que podría mantener estable las tasas de interés.



En la plaza informal, el blue aumentó 25 centavos a $38,25 de acuerdo al relevamiento en cuevas de la city porteña. Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron ayer en U$S 67.053 millones, informó la entidad. De esta forma, las reservas de la entidad superan al máximo anterior de U$S 67.000 millones alcanzado el 6 de febrero pasado. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo positivo de U$S 31 millones.