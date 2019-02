En alza. Por primera vez desde fines de diciembre pasado, el dólar terminó ayer en 39 pesos.

El dólar subió ayer 17 centavos y finalizó en 39,07 pesos en el promedio de las entidades financieras, un valor muy por debajo del máximo observado al comienzo de la rueda donde la demanda disparó al dólar hasta los 39,40 pesos promedio o hasta los 39,75 pesos en algunos bancos privados.



En su versión minorista, por primera vez en el año el dólar superó los 39 pesos. Banco Nación, que suele tener una de las cotizaciones más bajas del mercado, cerró a 38,80 pesos, 10 centavos más que el cierre del viernes pasado (38,70 pesos), aunque tocó picos de 39,40 pesos. Otras firmas privadas cerraron a 39,20 pesos.



Por su parte, el dólar mayorista cerró en 37,91 pesos -apenas seis centavos arriba del final del viernes pasado- y terminó nuevamente por debajo de la zona de no intervención que ayer operó con un piso de 38,16 pesos y un techo de 49,38 pesos.



En el inicio de la rueda, el dólar mayorista saltó 55 centavos a 38,40 pesos y llegó por momentos a ingresar a la zona de no intervención. Finalmente cerró en unos 25 centavos por debajo del piso.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que "en una rueda con extrema volatilidad y amplio recorrido, la divisa norteamericana volvió a quedar debajo del límite inferior de la zona de no intervención oficial luego de un comienzo en el que alcanzó nuevos máximos anuales".



"La sobre reacción del mercado que en el primer tramo del día le hizo tocar máximos en $38,60 (en el segmento mayorista), se fue diluyendo durante el transcurso de la rueda y la oferta volvió a prevalecer para acomodar los precios apenas arriba del final previo", finalizó Quintana.



Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambio aseguró que "el dólar mayorista sufrió un cimbronazo en la primera hora de la jornada del mercado demandado sin control dado que los bancos creyeron que se iba a producir un cambio de cartera a la moneda norteamericana". La demanda inicial provocó que el dólar subiera y volviera a instalarse en la zona de no intervención durante parte de la rueda, por lo que el Banco Central ayer no realizó subastas y el valor quedó liberado a la demanda privada.



Simultáneamente la entidad monetaria realizó la subasta diaria de Leliq en la que convalidó una nueva baja de la tasas, al pagar un promedio de 45,15 por ciento, una baja de 109 puntos básicos respecto del cierre del viernes pasado.