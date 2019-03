Se aceleró la demanda verde. La rueda de negocios con el dólar de ayer fue la de mayor volumen de operaciones de marzo, U$S 852 millones, lo que reflejó una aceleración en la dolarización de cartera.

En medio de una inflación que no cede, la pobreza que crece y una economía estancada, el dólar marcó ayer un nuevo máximo histórico en su cotización y quedó a sólo un suspiro de los 45 pesos. La divisa estadounidense cerró en las principales bancos y agencias de cambio de la City porteña en $44,92 en promedio.



Con la nueva escapada de ayer de 2,86%, el dólar se anota una suba de 16% en lo que va del año. En tanto, el dólar mayorista subió 2,88% para finalizar en $43,87, para alcanzar también un nuevo máximo histórico.



Una devaluación generalizada de las monedas emergentes, sumado al contexto local, fueron las razones que argumentaron los especialistas de mercado para explicar la suba.



El mismo argumento esgrimió el presidente Mauricio Macri cuando fue abordado por los periodistas en Córdoba a donde llegó para inaugurar el Congreso de la Lengua junto a lo reyes de España. E intentó dar un mensaje de tranquilidad: ‘La gente tiene que aguantar, tenemos que tirar todos juntos de este carro, no hay soluciones mágicas, yo estoy convencido de esto, estoy dejando la vida en esto‘.



Macri atribuyó la suba del dólar a los vaivenes del mercado internacional, dijo que ‘nadie la tiene fácil en el mundo‘ y señaló que la moneda estadounidense ‘sube prácticamente lo mismo‘ en todas partes, además de asegurar que el país tiene ‘una política monetaria seria‘ frente a estas circunstancias.



En declaraciones a las radios Cadena 3 y Mitre Córdoba, el jefe del Estado aseguró que ‘nadie la tiene fácil en el mundo‘ porque hoy ‘el dólar sube prácticamente lo mismo en Brasil, en Turquía, en todas partes‘ y apuntó que ‘hay cosas que pasan que tienen que ver con el mundo y hay otras cosas que tienen que ver con nosotros’.



El presidente afirmó que ‘vamos a un superávit comercial de 10.000 millones de dólares, algo que no teníamos desde hace mucho tiempo; hoy el turismo receptivo crece todos los días y se emparejó con el emisivo, que es moderado‘. ‘Han pasado cosas que nos dan mayor solidez, eso no significa que si el mundo devalúa frente al dólar, nosotros no vamos a devaluar‘, ni a adoptar otras ‘herramientas que fueron nocivas’ acotó el presidente y mencionó que ‘el cepo que se puso en el 2011 destruyó las exportaciones de la Argentina, que cayeron de poco más de 80.000 millones de dólares a casi 50.000’.



‘El populismo gasta presente a costa de futuro, nosotros estamos construyendo futuro‘, planteó.

La suba del dólar ayer se produjo en una jornada en la que el Banco Central convalidó una suba de tasas de Leliq de 83 puntos básicos que finalizó en 67,758% promedio para un total adjudicado de $201.445 millones.



Esta licitación generó una expansión de liquidez de $8.677 millones. La suba de ayer acercó al dólar al promedio de la zona de no intervención fijada por el Banco Central que operó entre un piso de $39,289 y un techo de $50,844. Así la curva del dólar volvió a establecerse en valores que no presentaba desde principios de octubre cuando se estableció el nuevo esquema de política monetaria.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que el derrape de las monedas regionales ‘se alineó ayer con los factores locales para generar una fuerte suba del dólar‘.



La jornada se caracterizó por ‘nuevos máximos históricos del dólar en el segmento mayorista, en una rueda que tuvo otra vez a la demanda como principal protagonista‘, detalló Quintana.



El analista de PR Corredores de Cambio explicó que el incremento en la cotización de la divisa también se debió a que hubo un principio de compensación y cierre de posiciones que vencen el viernes próximo ‘que alimentaron la corriente compradora y presionaron sobre los precios del contado‘. Resaltó además que el monto negociado en la rueda, que alcanzó casi los U$S 852 millones, ‘es el más alto del mes‘.