El 18 de enero de 2020, Fernando Báez Sosa fue asesinado en Villa Gesell por un grupo de rugbiers, que tras atacarlo en patota huyeron. Tras ser detenidos, fueron juzgados a inicios de 2023 y condenados por el crimen. Desde entonces, su familia no hace más que extrañar a su hijo de 18 años y, en el aniversario de su muerte, sus padres siguen luchando porque hechos de este tipo no vuelvan a repetirse.

Graciela Sosa, madre de Fernando, estuvo en Mañanísima (eltrece) y conmovió a la conductora del programa, Carmen Barbieri, quien se acercó a ella para darle fuerzas y decirle que la admiraba como madre y como mujer. “Como lo de Fernando, hay muchas muertes y esto no puede seguir pasando. Por Fernando, Tomás, Lautaro y tantas otras víctimas que no se conocen. Pienso en esas madres que están destrozadas, buscando justicia por sus hijos. De la pérdida de un hijo uno no se recupera”, subrayó la mujer e hizo hincapié en el crimen de Tomás Tello, ocurrido este verano.

Graciela, la mamá de Fernando Báez Sosa, habló en #Mañanísima a cuatro años del crimen de su hijo. pic.twitter.com/ZHIhVOZkrD — eltrece (@eltreceoficial) January 15, 2024

“Trato de aprender a sobrellevar este dolor pero es muy fuerte. No encuentro motivo, razón, ni ganas de vivir. Me cuesta levantarme. Cuando entro a la habitación de mi hijo veo su cama armada tal cual la dejó. Es difícil. No le deseo a ninguna madre ni a ningún padre que pase por esto. Yo extraño terriblemente a Fer, era toda mi alegría. No se cómo sigo de pie pero admito que hay días que no quisiera vivir más. Rezo a Dios para que me dé fuerzas”, continuó.

Ante esto, y conmovida por lo que escuchaba, Carmen Barbieri tomó la palabra: “Yo te admiro como mujer, como madre, porque estás en tu eje, porque yo sé que tenés un dolor que no quiero ni imaginar, no quisiera estar en tu lugar. Pero nunca bajás los brazos”. Y continuó: “Yo entiendo que hay días que debés estar demasiado triste como para poder ponerte de pie. Pero no bajes los brazos porque vos sos la bandera de todas esas madres que no pueden estar acá”.