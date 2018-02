Muchos famosos se mostraron consternados en las redes sociales por la triste noticia de la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, quien falleció este martes 6 de febrero a causa de un paro cardíaco.

La legisladora porteña, que se había alejado de los medios para dedicarse a su carrera política, estaba internada en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo.

Según contó su ex compañero y amigo Guillermo Lobo, "no resistió la anestesia; sufrió un infarto durante un procedimiento endoscópico de rutina, que no tenía riesgos".

Luis Novaresio, Santiago Del Moro, Mario Massaccesi, Mauro Szeta, Ángel de Brito, Nacho Viale, María Julia Oliván, Luciana Salazar, Rodrigo Lussich, Benjamín Amadeo, Paula Chaves, Malena Guinzburg, Catherine Fulop, Matías Martin, Elizabeth La NegraVernaci, Marley, Débora Plager, Nicolás Magaldi, entre otros famosos, la despidieron a través de las redes sociales.