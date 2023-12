Victoria Villarruel participó de la primera reunión de gabinete del presidente Javier Milei este lunes por la mañana. La vicepresidenta, que además de presidir el Senado tendrá un rol activo en el gobierno, dio detalles respecto a la reunión en la que predominó la emergencia en materia económica por sobre el resto de las áreas.

"El descalabro de la economía fue el título de la reunión", dijo Villarruel en la conferencia de prensa del gobierno de La Libertad Avanza.

Desde la Casa Rosada, la vicepresidenta indicó que habrá que esperar hasta mañana a la mañana para conocer los detalles del (o los) paquete de leyes para implementar medidas económicas que anunciará el ministro de Economía, Luis Caputo, y que serán enviadas al Congreso convocado a sesiones extraordinarias.

"Hoy se trató un panorama general de lo que estamos encontrando: una situación realmente devastadora", explicó Villarruel, y agregó: "No sabemos si serán paquetes separados. El paquete de leyes se va a estar informando recién mañana a quienes estamos relacionados con eso como para poder nosotros hablar en Senado y en Diputados.

"Las medidas económicas las va a anunciar el ministro de Economía pero avanzamos, no fue simplemente una reunión protocolar, fue una reunión en la que discutimos diferentes temas”, agregó.

El anuncio, en tanto, está previsto para las 9 del martes 12 de diciembre, aunque otras versiones indican que será por la tarde. El encargado será el ministro de Economía designado por Milei, Luis Caputo, quien dará una conferencia de prensa después de la reunión del gabinete del Ejecutivo.

La economía es el eje central del gobierno de Milei, tal como adelantó en su campaña electoral y reforzó en su discurso inaugural en las escalinatas del Congreso el pasado domingo. Este lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, insistió con el "reordenamiento del estado nacional", y detalló que en la reunión se discutió un importante "recorte fiscal" de la administración pública, algo que no afectará al sistema previsional, en línea con la promesa de Milei de contener la asistencia social durante "el ajuste", la primera etapa de su gobierno.

Otros anuncios de Villarruel

"Hoy arrancamos a las 8:30 con una reunión de gabinete en la que tratamos diferentes temas que van a informar ministros de cada área, pero creo sumamente importante inaugurar una costumbre de que los funcionarios trabajan desde temprano y cumplen como cualquier ciudadano de la República Argentina", explicó Victoria Villarruel este lunes.

La vicepresidenta, en tanto, tendrá un rol activo en el organigrama estatal. No solo presidirá el Senado, una función que dicta la constitución nacional, sino que tendrá su propio despacho en la Casa de Gobierno, a diferencia de su predecesora, Cristina Kirchner, y de su jefe político, que trabajará desde la Quinta de Olivos. "Todavía estamos viendo en qué sector, pero voy a venir acá", dijo desde el primer piso de Casa Rosada.

Villarruel se sentó a la izquierda del presidente Javier Milei en la reunión de gabinete de este lunes.

Por otro lado, Villarruel aclaró la supuesta incomodidad dentro del espacio libertario que generaron las designaciones de Patricia Bullrich en Seguridad, y de Luis Petri en Defensa, sus áreas predilectas que iban a estar bajo su jurisdicción.

En ese sentido, Villarruel explicó que se trata de una "prerrogativa del presidente". "Son las áreas de las que siempre he hablado en mi carrera política pero me lo transmitió y nuestra relación es de trabajo y personal. Así que no hay nada que no se pueda discutir. Fue una decisión del presidente que yo respeto", sostuvo.

Por último, la flamante titular de la Cámara alta insistió en que todavía no está definida la presidencia provisional, un lugar clave en función de la ley de Acefalía. Si bien podría recaer en el formoseño Francisco Paoltroni, todavía no está definido y es algo que "podría cambiar", según Villarruel.