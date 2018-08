El juez federal Claudio Bonadio comenzó este lunes con las declaraciones indagatorias a los acusados de estar involucrados en la en la causa por supuesto pago de coimas en la obra públicas durante el kirchnerismo, trama destapada por las anotaciones del exchofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno.





El primero turno fue para el empresario Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, que quedó detenido tras negarse a declarar. Hoy deben declarar también Alejandro Ivanissevich, Raimundo Peduto y Manuel Santos Uribelarrea quienes se encuentran en el edificio de Comodoro Py.





En el marco de un fuerte operativo de seguridad, cada empresario fue trasladado en una camioneta de Policía Federal (por separado), al mismo tiempo que Ángelo Calcaterra, antiguo dueño de la empresa IECSA, fundada por Franco Macri, se presentaba en los tribunales federales para "colaborar" en el marco de la causa en la que se investigan presuntas coimas en obras públicas.





Fuentes judiciales informaron que Calcaterra, quien es primo del presidente Mauricio Macri, se presentó de manera espontánea en el juzgado de Bonadio para colaborar ya que, si bien que él no figura entre los imputados, sí lo está Javier Sánchez Caballero, que formaba parte de su empresa.





Tanto Calcaterra como Sánchez Caballero admitieron que realizaron pagos a funcionarios durante el gobierno kirchnerista, particularmente a Roberto Baratta, mano derecha del exministro de Planificación, Julio de Vido. El chofer de Baratta, Oscar Centeno, fue quien escribió los ocho cuadernos que detallaban el circuito de supuestas coimas de las cuales fue testigo y que ahora dieron origen a la causa.





Sin embargo, Calcaterra y el exCEO de IECSA aseguraron que esos pagos no fueron sobornos sino una "extorsión" a la que fueron sometidos por los entonces funcionarios y que ese dinero era "para la campaña. Ambos se acogieron a la figura del "arrepentido" y quedaron en libertad.





Este martes continuarán sus exposiciones el ex secretario de Energía Jorge Mayoral, el empresario de medios en Santa Cruz Rudy Ulloa, el ex operador judicial Javier Fernández y el ex subsecretario nacional de Obras Públicas Germán Nivello.





El miércoles se espera la presencia del ex juez Norberto Oyarbide, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el empresario Raúl Vertúa y Carlos Alberto Rodríguez.





Un día después tendrán lugar las audiencias con los empresarios Néstor Otero -concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro- y Juan Carlos Lascurain -ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA)-, además del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex secretario privado del exministro Julio De Vido, José María Olazagasti.





El viernes será el turno del ex ministro De Vido; y el lunes 13 de la ex presidenta Cristina Kirchner.