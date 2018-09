Oscar Thomas, exdirector del Ente Binacional Yacyretá, negó este miércoles ante la Justicia haber entregado bolsos con dinero de coimas durante el gobierno kirchnerista.





"Niego haber entregado, dinero, bolsos, bolsitas, paquetes o cajas a ex funcionarios mencionados", sostuvo en la indagatoria que se llevó a cabo en los Tribunales federales de Comodoro Py. En su declaración el exfuncionario señaló: "Ni recibí ni di dinero alguno a nadie, ya sea empresarios y/o funcionarios públicos municipales, provinciales, nacionales o internacionales".





El exdirector de Yacyretá fue detenido este martes en un departamento del barrio porteño de Recoleta, tras permanecer prófugo de la Justicia por 48 días. Thomas, el último fugitivo en el caso de los cuadernos, fue arrestado por personal del Comando Unificado de Recaptura de Evadidos (CUFRE), que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad de la Nación.





El juez federal Claudio Bonadio había pedido su arresto el 1º de agosto último, luego de que su nombre apareciera nombrado en los cuadernos que escribió el remisero Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, y que dieron origen a la investigación por el supuesto pago de sobornos en la obra pública.





Desde ese momento, el ex director de Yacyretá se mantuvo prófugo y su abogado, José Manuel Ubeira, aclaró que no se entregaría y pidió la eximición de prisión, pero no le fue concedida. "Thomas me dice: ´Yo no tengo por qué involucrar a gente falsamente´, porque las cosas que dicen no pasaron", aseguró Ubeira semanas atrás.