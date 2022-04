La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, reclamó ayer una "mayor democracia, amplitud y transparencia" en la metodología de debate de la mesa directiva de Juntos por el Cambio (JxC), que se reunió el miércoles.

Además, dijo que "no hay que cerrarle la puerta a nadie", al cuestionar la exclusión del diputado libertario Javier Milei de formar parte de la coalición opositora. "Creo que es apresurado y tenemos que pensar más en la construcción que cerrar las puertas. No hay que cerrarle la puerta a nadie. Sentí y les dije a los presidentes de los partidos -que integran JxC- que había sido muy apresurado y sin discusiones previas y que no ha sido una buena metodología avanzar por los no", dijo Bullrich ayer en declaraciones a Radio Continental.

"Me parece que en la reunión hubo algunos temas que hay que debatirlos mejor. Este tema no estaba en la agenda, no había sido discutido previamente por los partidos y yo llegué tarde a la reunión y la decisión ya estaba tomada. Intenté debatir el tema, pero me dijeron que ya se había debatido, desde mi punto de vista, de una manera no muy clara", relató.

"Es un tema de metodología y no sobre Milei. Las cosas en Juntos por el Cambio tienen que estar claras y saber cuando las cosas se debaten, así hay reuniones previas de los partidos para debatirlo. Este punto no estaba en el temario y de pronto aparece sin consultar a un montón de estamentos", protestó. "Una fuerza política que quiere ser gobierno no puede estar permanentemente planteando con quien sí y con quien no", remató.