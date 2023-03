Juan Manuel vive en Capitán Bermúdez, una localidad que está pegada a Rosario. En la ciudad santafesina vive uno de sus hijos con su familia. Hace unos días le llegó por WhatsApp la foto de un trabajo que hizo en la escuela su nieto de siete años, y quedó asombrado y dolorido.

La maestra les pidió a los alumnos dibujar el lugar donde vivían. Y a su corta edad, el nene hizo un dibujo que provoca escalofríos y describe la realidad de la guerra narco que atraviesa Rosario.

El pedido de la docente fue: “Dibuja el lugar donde vives tendiendo en cuenta aquellos elementos que puedan servir para ubicar ese lugar”. Con lápices de colores, el niño dibujó a un hombre con una gorra y en una de sus manos un arma. En la imagen también se ve que apunta a otro sujeto que está con las manos levantadas. Hasta incluyó una bala.

Impactado por la foto que había recibido, Juan Manuel, abuelo del nene, compartió la imagen en el portal de periodismo ciudadano y la acompañó con un mensaje: “Estoy con un nudo en la garganta al ver la tarea de mi nieto”, escribió.

En diálogo con TN y La Gente, Juan Manuel dijo que su hijo quedó tan shockeado con el dibujo que se lo compartió. “Cuando me llegó el mensaje y vi el dibujo de mi nieto sentí tristeza, porque me pregunto qué futuro le estamos dejando a los más chicos. No se si estuvo viendo las noticias o qué, lo cierto es que él identifica su barrio con la delincuencia”.

Además, explicó que su familia no vive en un barrio problemático de Rosario ni tampoco son testigos de las balaceras, sin embargo, “mi nieto tiene esa imagen en la cabeza que muy bien la describió en un dibujo. Lamentablemente es una realidad que no le podemos ocultar”, concluyó.