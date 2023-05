El escritor argentino Hernán Díaz ganó el prestigioso Premio Pulitzer en la categoría Ficción. Lo hizo con su novela “Trust”, que fue publicada originalmente en inglés y traducida al español como “Fortuna”. Se trata de un interesante juego literario que tiene al dinero como centro de las relaciones humanas.

“Congratulations to Hernan Diaz”, fue lo que tuiteó hace instantes la cuenta de Twitter @PulitzerPrizes. El posteo fue acompañado con la imagen de una placa donde se anuncia al ganador.

De acuerdo al jurado del premio, “Fortuna” es “una novela fascinante ambientada en la América de antaño que explora la riqueza y la ambición familiar a través de narraciones enlazadas en diferentes estilos literarios, un complejo examen del amor y el poder en un país donde el capitalismo es el rey”.

En diciembre del año pasado, el New York Times y la prestigiosa revista The New Yorker eligieron esta obra como uno de los libros del año. Semanas atrás, Díaz vino a la Argentina a presentar la novela en la Biblioteca del Malba.

En una entrevista que le realizó la periodista Malena Rey, dijo: “¿Si investigué mucho para la novela? Investigación es una palabra que viene de las ciencias duras, de disciplinas en juego con la verdad. En literatura tenemos un método mejor cuya palabra es ‘leer’. Leer, que no obedece a un fetiche reverencial y se acerca al juego. Por otro lado, esta novela no es una docuficción, es una ficción”.

“El personaje es un activista revolucionario. Me importaba mucho señalar que el machismo atravesaba las clases de modo transversal”, contó.

En este sentido, agregó que la mayoría de las novelas norteamericanas sobre el dinero “tratan sobre ricos, sobre diferencias de clases y están en los arrabales del dinero, en sus zonas aledañas. Tiene que ver con el calvinismo norteamericano”.

Hernán Díaz nació en Buenos Aires en 1973, pasó toda su infancia en Suecia y ahora se encuentra viviendo Estados Unidos, donde se desempeña como docente en la Universidad de Columbia.