El presidente del bloque de diputados Hacemos Coalición Federal, Miguel Angel Pichetto, hizo gala hoy de su experiencia parlamentaria y al momento de rechazar el cuarto intermedio solicitado por Unión por la Patria (UxP) en el debate por la ley "Bases" retó a sus pares que lo aplaudían y los trató de "pelotudos que parece que están en una fiesta".



El cuarto intermedio había sido pedido por UxP y la izquierda por los incidentes que se estaban produciendo en las adyacencias del Congreso entre fuerzas de seguridad y militantes de partidos políticos y organizaciones sociales que protestaban contra el proyecto de ley del Gobierno.



La solicitud fue realizada por el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, quien pidió que se interrumpa la sesión "por una hora por la terrible represión que se está produciendo afuera".



Ante ese pedido, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dijo que "mi intención es seguir trabajando" y enseguida fue rechazada una moción que proponía la pausa.



Entonces Pichetto, pidió "ordenar la sesión" y dijo: "El bloque de Hacemos no va a permitir que se interrumpa la labor de un poder del Estado".



Sin embargo, ante el aplauso de varios de sus pares, el legislador los amonestó: "No aplaudan nada, viejo...no sean pelotudos, parece que están en una fiesta".



"No vamos a interrumpir la sesión. Se tienen que investigar los hechos de violencia. La gente tiene derecho a manifestarse pero no a producir hechos violentos", abundó Pichetto.