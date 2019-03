El fiscal Carlos Stornelli no se presentó ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa por la que detuvo al falso abogado Marcelo D'Allessio y a dos policías bonaerenses. Su abogado, Roberto Ribas, que ya había solicitado la nulidad de la citación, presentó un escrito ante el magistrado.

El viernes, ante un pedido de postergación, Ramos Padilla ya había advertido que iba a declarar en rebeldía al fiscal si faltaba una vez más.

Ayer, la defensa de Stornelli reclamó "la nulidad de los decretos mediante los cuales se me convocara a prestar declaración indagatoria, inclusive el último que fijara audiencia para el 26 de marzo próximo". Según planteó Ribas, "dichos actos procesales acarrean una flagrante violación a la defensa en juicio, al debido proceso y, por sobre todas las cosas, una intromisión en lo que se refiere a las facultades propias que le corresponden a otro poder (artículo 120 CN) puntualmente al Ministerio Público".

Hasta el momento Stornelli recusó al Juez en dos oportunidades aunque la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata no hizo lugar a su pedido y ratificó a Ramos Padilla. El fiscal planteó, a su vez, la incompetencia del magistrado ya que la extorsión que denunció el empresario Pablo Etchebest se efectuó en Buenos Aires y no en Pinamar, donde tiene jurisdicción. Ramos Padilla aún no respondió sobre la cuestión.

El juez había indicado que, si el fiscal de la causa de los cuadernos no se presentaba, podría considerarlo en rebeldía. Si se tratase de un ciudadano común y corriente, el Juez ordena a la Policía que lo lleve al juzgado, pero los fiscales tienen fueros que los protegen de ser arrestados.

Si el Magistrado quiere que comparezca debe pedir a la Procuración que le inicie un proceso disciplinario que culmine con su remoción. Una comisión de fiscales deberá determinar si hay mérito o no para conformar un jury de enjuiciamiento y se iniciará un proceso, siempre y cuando el Procurador lo crea necesario.