En medio del plenario de comisiones en Diputados, donde el Gobierno obtuvo el dictamen para tratar la Ley Ómnibus el próximo lunes en el recinto, tuvo lugar un duro cruce entre la diputada por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, y el legislador de izquierda, Alejandro Vilca.

Tras una acalorada discusión, la referente libertaria indicó que "la izquierda no representa a los trabajadores y a los pobres, por eso no pasan del 2%", al mismo tiempo que aseguró: "La izquierda simplemente odia a los ricos y no sé cómo desde un lugar de odio se puede construir".

Ante esto, el legislador de la provincia de Jujuy refutó: "En mi provincia sacamos el 25% de los votos... Yo soy obrero de la recolección de residuos, yo corría detrás de un camión levantando la basura. Quizás a alguno de esos que se dicen libertarios les moleste esto de que la clase trabajadora empiece a tener un rol importante en la vida y más contra un Gobierno que está descargando un gran ajuste sobre la espalda del pueblo trabajador", disparó contra el Gobierno y en respuesta a Lemoine.

Y continuó: "No es que nosotros combatimos individualmente a los empresarios, a los ricos... Quiero hacer mías las palabras de los mártires de Chicago. Nosotros combatimos un sistema social y sus privilegios, que ha creado explotación y opresión, pero también a un sistema donde nos gobierna una minoría y oprime a las mayorías".

En este sentido, Vilca defendió la idea de que "la izquierda no se cree que es representante del conjunto de la clase trabajadora" al decir: "Somos parte de la clase trabajadora, pero también somos la única corriente política que cree que la salida para este mundo no viene de la mano de los empresarios o de los ricos, sino de las mayorías, de la única clase productora que es la clase trabajadora".