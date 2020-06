El ritmo de contagios de coronavirus se aceleró en la última semana, sobre todo en las zonas de mayor impacto y circulación viral como lo son la región metropolitana, que incluye parte de la provincia de Buenos Aires y el territorio porteño, y Chaco. Entre el lunes y el jueves, fueron informados un promedio de 1250 casos positivos por día y la cantidad de muertos escaló a 929.

En este marco, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió hoy que en el área metropolitana (AMBA) un 60% de las camas de terapia intensiva están ocupadas y reclamó endurecer la cuarentena “para que no se sature el sistema de salud”.

El funcionario precisó que “en las últimas tres semanas se duplicó la cantidad de las camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes con coronavirus”, y afirmó que “si las medidas las tomamos hoy, en los próximos 15 días se van a seguir ocupando cama de terapia intensivas”, por lo que planteó como ideal que se adopten “medidas fuertes que reduzcan la capacidad de contagio”.

”Ya estamos muy cerca del momento en el que hay que reducir fuertemente la circulación (del virus)”, señaló, y advirtió que “si no tomamos medidas ahora, puede ser que no tengamos tiempo después para tomar medidas que funcionen”, indicó Kreplak, en diálogo con las radios El Destape y Continental, y agregó que durante la tarde de hoy volverán a reunirse las autoridades de Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires para analizar las próximas medidas.

Consultado sobre si el país atraviesa el pico de la enfermedad, consideró que eso “es una construcción abstracta porque “si no hacemos nada, va a seguir subiendo”. “El pico es la última parte antes de que empiecen a bajar los casos; si hacemos algo para que empiecen a bajar, el pico es ahora”.

Por su lado, Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño, hizo hincapié en la situación sanitaria de la ciudad de Buenos Aires. “Hemos diseñado un sistema por aparte de lo que son las enfermedades comunes tradicionales. Teníamos 4100 camas de internación, y le agregamos 1200 camas de internación moderada y pusimos una terapia intensiva de 300 camas pura y exclusivamente para atender el sistema de esta manera”.

El funcionario, además, explicó en radio Mitre que de las 300 camas, el 35% de ellas están ocupadas. “En estos 90 días y gracias a la gente que es la que hizo la cuarentena, hemos podido preparar lo que acabo de decir antes, tener 1.200 camas por afuera del sistema y 300 de terapia intensiva”.

Con relación al avance de la enfermedad, Santilli expresó: “Tenemos un promedio de 550 casos por día y el sistema está trabajando bien. Hemos podido hacer que no suceda lo que en otros países. Pero hay que medir y seguir controlando todas las variable día a día para tomar decisiones”.

“Comprendemos y sabemos que hay una angustia y un hartazgo de la gente, pero el objetivo es sostener el avance que hemos logrado. Uno tiene que saber que hay momento donde se puede seguir sumando actividades pero hay que tener cuidado que la curva no se dispare; por el momento en Argentina eso no está pasando. Tenemos una curva ascendente pero controlada, pero eso no implica que en 10 o 15 días aumente y tengamos que tomar otras decisiones”, amplió el vicejefe de gobierno porteño.

Con relación a los casos informados hoy, el Ministerio de Salud de la Nación notificó 16 nuevas muertes por coronavirus y 1.393 contagios en las últimas 24 horas, alcanzando los 35.552 casos positivos, con un total de 23.902 personas con infección en curso y 10.721 recuperadas, según se informó desde la cartera sanitaria.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, brindaron el parte diario junto al Director Nacional de Gobernanza e Integración de los Sistemas de Salud, Fernando Nuñez, quien anticipó que de las 11.500 camas disponibles para asistir enfermos por coronavirus hasta el momento se han ocupado el 45% a nivel país.

Durante esta jornada, según indicó Vizzoti, desde la cartera de salud se hará un seguimiento del sistema de monitoreo que permite determinar la cifra de camas disponibles en todo el país, mediante el trabajo conjunto entre la nación y los ministerios del área sanitaria de todas las provincias. Desde allí, se dispondrá “de un tablero de control sobre la circulación de las camas en tiempo real, para establecer el estado de ocupación”, en el contexto de la evolución de los enfermos.