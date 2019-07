Como si el padecer de los miles de afectados por la sorpresiva huelga que afectó los vuelos no fuese suficiente, el sindicalista kirchnerista Pablo Biró, uno de los impulsores de la medida de fuerza, lanzó nuevas amenazas.

Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), defendió la decisión gremial y aseguró que si la situación por la que reclaman no cambia, "esto va a terminar muy mal".

En declaraciones a Radio Con Vos, Biró comentó que APLA hizo "unas asambleas de cinco a ocho de la mañana a raíz de la crisis que hay en el mercado aerocomercial que nos produjo decenas de despidos". "Tenemos problemas graves, Avianca dejó de operar y dejó 500 familias en la calle; Andes el año pasado tenía 10 aviones y están operando solo con tres aviones; en Aerolíneas Argentinas perdimos 200 pilotos y están desprogramandoel 40% de la flota internacional", agregó.

En esa línea, Biró destacó que "el problema más grave es que LAN Argentina transfirió las rutas a LAN Perú, Chile y Ecuador, con lo cual esta extranjerización del mercado nos deja sin laburo a todos".

"Hay un bloqueo mediático que no permite que esta realidad se sepa y envalentona al Gobierno que no nos da una respuesta. Hacemos una conferencia de prensa y no vienen los medios. Firmaron un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos donde tenemos que competir con 13 aviones contra 3.000″, detalló el titular de APLA.

A continuación, aseguró: "Quisimos llevar adelante un montón de medidas que no afecten a los usuarios pero nos encontramos con que el Gobierno pone pauta publicitaria, entonces cuando vamos a los aeropuertos nos infiltran gente de los servicios a amenazarnos. Yo entiendo que la medida es dañosa, el derecho de huelga de por sí es antipático".

Numerosos vuelos fueron cancelados y otros tantos registraron demoras esta mañana en el Aeroparque porteño y el aeropuerto de Ezeiza a raíz de una asamblea de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes.

La acción gremial comenzó a las cinco de la madrugada y hasta las ocho de la mañana no salieron vuelos de cabotaje ni internacionales desde esas dos terminales aéreas, las de mayor envergadura del país.

APLA emitió un comunicado en el cual señaló que "todas las compañías nacionales (estatales o privadas) tienen sus balances en rojo. Hoy, los pilotos que perdemos nuestra fuente laboral no tenemos reinserción en el país. El sistema aerocomercial es insostenible bajo estas circunstancias".

Ante esta situación, Aerolíneas Argentinas reprogramó 40 vuelos, mientras que LATAM recomendó a sus pasajeros chequear el estado de los vuelos en su página web www.latam.com.