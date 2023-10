El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, declaró en su búnker tras las elecciones generales de este domingo. Tuvo varios guiños para Juntos por el Cambio e invitó a "trabajar juntos" a los que quieren el cambio.

"Todos los que queremos un cambio tenemos que trabajar juntos", enfatizó el libertario frente a los dirigentes y militantes que se encontraban en el búnker libertario, ubicado en el porteño Hotel Libertador.

"Estamos frente a un hecho histórico. Haber hecho la mejor elección de la historia para el liberalismo en Argentina es algo que nos llena de orgullo. Hemos pasado a tener 40 diputados nacionales y otros senadores. Es increíble lo que construímos en dos años" declaró Milei.

“No perdamos de vista este evento histórico”, dijo en su introducción el líder del liberalismo.

los últimos 100 años, que nos va a plantear si queremos continuar con las ideas que el kirchnerismo defiende, o si abrazamos las ideas de la libertad que hicieron grande a la Argentina”.

“Nunca hubo una elección más clara. Si trabajamos juntos podemos terminar con el modelo de la casta política. Esta elección no se trata de mí. Los argentinos de bien tenemos que elegir si queremos kirchnerismo o libertad. Ellos van a mentir, van a ensuciar, a decir que venimos a quitar derechos, no se equivoquen, venimos a terminar con privilegios así no puedan seguir robando”, agregó Milei en un breve discurso que cerró pidiendo “ir en noviembre por la gloria”.

«Quiero aprovechar para saludar a Jorge Macri que hizo una gran elección en CABA y tiene por delante un balotaje con el kirchnerismo, igual que el que tenemos nosotros. Aprovecho también para felicitar a Rogelio Frigerio, que me dicen que sería el nuevo gobernador de Entre Ríos», agregó.

Javier Milei habló tras quedar en segundo lugar en las elecciones generales: "Vinimos a disputarle el poder a lo más nefasto de la democracia".#lovieneltrece #Decisión23 pic.twitter.com/NefSyN0Uo5 — eltrece (@eltreceoficial) October 23, 2023



"En dos años le estamos disputando el poder a lo más nefasto que dio la democracia moderna", sostuvo.