Matías Messi, hermano del crack del Barcelona, fue liberado este lunes luego de estar detenido durante 48 horas. El sábado por la noche, fue protagonista de un accidente de tránsito que derivó en una pelea. Según denunció el otro conductor involucrado en el incidente vial, el familiar del futbolista lo atacó y lo amenazó con un arma de fuego.

Fuentes judiciales informaron que el joven continuará siendo investigado en una causa en la que fue denunciado por amenazas.

El rosarino de 35 años conducía una camioneta Range Rover Evoque cuando embistió desde atrás a un Volkswagen Vento, conducido por Javier Rivero, de 24 años. Según relataron los testigos, el siniestro se produjo porque el auto que circulaba adelante frenó de golpe cuando advirtió la presencia de un lomo de burro.

Tras el impacto, los protagonistas del incidente se trenzaron en una pelea que incluyó insultos y amenazas, lo que derivó en una denuncia contra el familiar del capitán de la selección nacional y su posterior detención.

De acuerdo a la versión de Rivero, cuando estacionó para evaluar el alcance de los daños, se encontró con una persona agresiva que se le vino encima sin mediar palabra. "Me rompió la remera y me amenazó. Después se fue con la camioneta, me amenazó con un arma y me quiso atropellar", declaró al portal local MinutoG. Dos testigos respaldaron sus dichos.

El abogado de Matías Messi, Marcelo Savioli Coll, rechazó categóricamente que su cliente portara un arma: "Todo esto se ocasiona a raíz de una discusión de tránsito donde Messi tocó con su vehículo a otro. Se bajaron cuatro individuos, hubo una discusión y lo golpearon. Tuvieron la rapidez de denunciarlo inmediatamente y quedó como culpable. Matías tiene algunos golpes, lo vio un médico policial".

Los protagonistas del choque radicaron denuncias cruzadas por lesiones. El hermano del futbolista quedó detenido, pasó la noche del sábado en una comisaría y la del domingo en la DDI. Anoche, el fiscal Juan Pablo Calderón, le informó que su condición de "aprehendido" mutó a la de "detenido". Pero esta mañana finalmente fue notificado de los cargos y liberado.

Matías Messi acumula un prontuario con varios escándalos. El último, a fin del año pasado, cuando se accidentó con una lancha y se descubrió que viajaba armado.