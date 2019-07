El militante de una organización barrial cordobés que vulneró la seguridad presidencial e insultó a Mauricio Macri cara a cara decidió romper el silencio. En diálogo con radio Continental Córdoba, dijo que su reacción fue "espontánea y fortuita" y reafirmó: "No me arrepiento".

El agresor fue identificado como Claudio Leonardo Turi y es integrante de "La Barriada". Según dijo, "no es kirchnerista", intentó justificar la forma en la que se dirigió al presidente y relató cómo terminó de frente a él.

"Fue una situación fortuita. Salíamos de una reunión en la casa de mi hija, que vive ahí cerca. Estaba cortada la calle. Comenzaron a decir que estaba el presidente, justo abren una puerta y sale el gobernador (Juan Schiaretti). Me saqué una foto con él. Nadie me paró, seguí sacando fotos y nadie me paró", contó.

En ese sentido, agregó que "en un momento se dio vuelta y se encontró de frente" con el jefe de Estado. "Respecto del exabrupto, cualquier ciudadano que está viendo la situación que está pasando nuestro país hubiera hecho lo mismo. No fue una expresión preparada", justificó.