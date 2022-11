Fernando André Sabag Montiel (35 años), el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que "el acto fue más simple de lo que todos creen", que nadie se lo dijo y que "no tiene tanta mística", según surge del perfilado criminalístico que fue incorporado esta semana al expediente judicial, en el que se consignó que el atacante es "narcisista" y se compara con el expresidente sudafricano Nelson Mandela.

La afirmación forma parte de un informe en el que intervinieron médicos legistas, psicólogos, psiquiatras; no implica una confesión, y, si bien robustece la idea de que los atacantes pudieron haber actuado solos, no conduce a los investigadores a abandonar las pistas que tienden a determinar si alguien lo manipuló, afirmaron fuentes judiciales.

Su referencia al intento de magnicidio llama la atención dado que hasta el momento Sabag Montiel nunca quiso declarar en indagatoria y solo se había limitado a decir: "Brenda (Uliarte) no tuvo nada que ver y yo tampoco", en referencia a su pareja, procesada como coautora del homicidio en grado de tentativa.

Para los investigadores sigue despertando más interés el perfil de Uliarte, que aparece como quien pudo haber manipulado a Sabag Montiel y como aquella que podría tener otro tipo de conexiones: de hecho creen que fue ella la que le hizo escribir una carta pidiendo que el dirigente de la Nueva Centro Derecha Hernán Carrol le designara un nuevo abogado.

El estudio, que tiene por objetivo poder meterse dentro de la mente del criminal para analizar sus actos, determinó que Sabag Montiel tiene una personalidad "narcisista", que en su actitud se destaca la "pedantería" y la "vanidad", y que su discurso es "engorroso, extravagante y tedioso", según se pudo reconstruir de fuentes con acceso al expediente.

"El acto más simple de lo que todos creen. No me dijo nadie. No tiene tanta mística, yo estoy tranquilo", afirmó Sabag Montiel según el informe que fue requerido por el fiscal Carlos Rívolo en el marco del expediente que tramita ante el juzgado de la jueza María Capuchetti.

El perfilado criminalístico realizado a Sabag a través de varias entrevistas, lleva la firma de expertos en distintas disciplinas que forman parte de la Policía Federal Argentina y fue elaborado en presencia de peritos de la querella.

Las expresiones allí vertidas no tienen el valor de las que se sueltan en una declaración indagatoria y, menos aún, aquellas pronunciadas en un una declaración bajo promesa de decir verdad, pero podrían servirle al Ministerio Público Fiscal -que fue quien lo solicitó- cuando el caso llegue a juicio oral para referirse a los rasgos de personalidad.

El informe dice que "el sujeto conoce la prohibición de la norma", tiene claro cuáles son las acciones que implican la comisión de delitos, pero que "no la cumple por estar convencido de su acto" que tiene que ver con "hacer justicia": conoce la criminalidad del acto que se le endilga.

Los peritos que elaboraron el perfilado destacaron que, en el intento de autojustificar el hecho por el que se encuentra detenido, Sabag Montiel utilizó las frases "ajusticiar a una chorra" y "provocar una reacción en el pueblo".

Del informe incorporado al expediente surge que "las consecuencias de la acción" llevada a cabo el pasado 1 de septiembre "no fueron pensadas pero tampoco le interesaron" a Sabag Montiel quien, además, definió su actual estado de detención como "un aprendizaje".

"Para mi estar acá es un aprendizaje para poder tener introspección y analizar", afirmó el imputado que, según el informe, "cree que si bien la justicia es divina el paga por los errores de los demás y por los propios" y "se equipara con (Nelson) Mandela en su condición de recluso político". En el análisis, se sostiene que su personalidad es la de quien busca impresionar; mientras que en el pasaje referido a sus ideas políticas se señaló que no mantuvo ideas políticas en particular y que odia a toda la política. El informe lo coloca como una persona con "normal" capacidad de atención cuyo curso de pensamiento es también "normal" con "tendencia a la disgregación" y sostiene que tiene ideas fijas en temas de salud, con carácter hipocondríaco y mágico (hace referencia a que un cura le tocó el pecho y eso tendría algún efecto). Télam



Brenda, deprimida

La agencia Télam pudo saber además que el perfilado realizado sobre Brenda Uliarte, detenida y procesada como coautora del intento de magnicidio, arrojó menos información porque ella adoptó una actitud poco colaborativa con los peritos, aunque se concluyó que atraviesa un cuadro depresivo.