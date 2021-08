El intendente del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, reiteró este lunes que no autorizó la fiesta de cumpleaños con 70 personas que Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, realizó en plena pandemia en diciembre pasado, mientras en la Justicia comienza a debatirse cuál será el destino de la denuncia presentada días atrás contra la exdiputada por la supuesta violación de las medidas sanitarias.



El jefe comunal salió al cruce de las declaraciones de la cofundadora de la alianza Cambiemos que había asegurado que el festejo “fue al aire libre, había gente de 80 años, no fue un cumpleaños de políticos, lo hice consultando con el intendente de Capilla del Señor y todos vinieron testeados”, como si esa “consulta” fuera un acto administrativo válido para avanzar con la celebración.



Capilla del Señor, donde reside Carrió en su famosa chacra, es la ciudad cabecera del partido de Exaltación de la Cruz, municipio que desde 2019 gobierna el intendente Nanni, electo por el Frente de Todos.



“No es procedente el argumento del llamado telefónico porque no hubo más que eso. Un llamado telefónico en el que (Carrió) me manifestó que era un evento de su círculo íntimo, con los más allegados”, dijo Nanni en declaraciones televisivas sobre la conversación que mantuvo con la fundadora de la Coalición Cívica antes del festejo.



Durante la mañana, el intendente habló también con Radio 10, donde afirmó que para la fecha del cumpleaños de “Lilita” en Exaltación de la Cruz regía la “fase 4, donde las reuniones se autorizaban al aire libre con un máximo de 20 personas” y no de 70, como relatan las crónicas periodísticas que dieron cuenta del festejo de Carrió.



Nanni aclaró que la charla con la exdiputada nacional “se dio en un marco de confianza y dando por entendido que se iban a cumplir las restricciones impuestas por el DNU presidencial” y que “no hubo más que una charla telefónica” por lo que no pudo “imaginar que se iba a desarrollar un evento con esa cantidad de personas y con shows en vivo”.



El jefe comunal contó también en declaraciones periodísticas que él vive en el mismo barrio que la líder de la Coalición Cívica, que no se le hubiese ocurrido hacer un evento para 70 personas y que no supo la cantidad de gente que convocó Carrió hasta que se enteró por las publicaciones periodísticas.



Al ser consultado específicamente si desmentía que durante la charla con la exlegisladora la hubiese autorizado para realizar ese festejo, Nanni aseguró: “Totalmente, hubo una conversación telefónica en un marco de confianza en el que se dio por entendido que la charla era más para ponerme al tanto y que las cosas se iban a hacer como corresponde”.



“No sé si fue al aire libre o no, pero claramente se nota un descuido con el tema que nosotros venimos exigiéndole a nuestra comunidad respecto de los cuidados, y eso no se tuvo en cuenta”, remarcó sobre las fotos del festejo en las que Carrió y sus invitados aparecen sin barbijo ni tampoco ningún tipo de distancia social.

Carrió fue denunciada el viernes último por violar la cuarentena dispuesta para mitigar los efectos de la pandemia, al organizar una fiesta para 70 personas en su chacra de Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz, en ocasión del festejo de su cumpleaños.



La denuncia fue presentada por correo electrónico por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, ante el Juzgado Federal n° 7 que encabeza el juez Sebastián Casanello, quien la remitió directamente a la fiscalía de Ramiro González para que determine si corresponde dar inicio a una investigación, desestimarla o bien enviarla a sorteo para que sea ese mecanismo el que le asigne juzgado a la denuncia.



En la denuncia se detalló que la fiesta de cumpleaños de Carrió, realizada el 26 de diciembre de 2020, tuvo “unos setenta (70) invitados, folklore, mariachis y ningún tipo de distanciamiento social ni protocolo”, según surge de la presentación, a la que tuvo acceso Télam.



Carrió señaló el pasado sábado que sintió deseos de irse del país después de ser acusada en la Justicia de violar las restricciones del aislamiento social por este festejo en la reunión por su cumpleaños en el que, según dijo, "todos estaban hisopados, fue al aire libre y con autorización de la Intendencia” de Exaltación de la Cruz.



La presentación judicial también apunta contra el expresidente Mauricio Macri, a quien el denunciante acusó de haber violado el aislamiento obligatorio al que deben someterse las personas que vuelven del exterior.



“Tal y como surge de diversos sitios periodísticos, Mauricio Macri volvió a la Argentina el día 9 de agosto de 2021, luego de permanecer cuarenta y tres (43) días en Europa, a donde viajó a tener reuniones con la derecha española y a otras actividades vinculadas con la FIFA. Al momento de su regreso, el expresidente informó a las autoridades que cumpliría la cuarentena en su residencia de San Isidro”, relata la denuncia.



El abogado Sánchez Kalbermatten citó, además, una nota del diario Página/12 del 13 de agosto en la que se indicaba que “el Ministerio de Salud bonaerense hizo una inspección para constatar que el ex presidente Mauricio Macri estuviera cumpliendo el aislamiento en el domicilio que informó en San Isidro y no lo encontró”.



En esa oportunidad, el abogado de Macri aseguró desde sus redes sociales que había informado oportunamente, vía correo electrónico, el cambio del domicilio donde el expresidente cumpliría con su aislamiento, pero esta información fue controvertida por las autoridades sanitarias bonaerenses, quienes dejaron trascender que el exmandatario no había sido autorizado para tal cambio.