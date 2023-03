El intendente Pablo Javkin se dirigió al supermercado Único de la familia de Antonela Roccuzzo que fue baleado este jueves por la madrugada y en el que dejaron una nota contra él y contra Lionel Messi. Responsabilizó a "las fuerzas que tienen que evitar estos hechos" y pidió que ahora se deje trabajar a la familia, que destacó "de laburo, de muchos años que no tiene nada que ver". El gobernador Omar Perotti viajó a Rosario.

En declaraciones a Radio 2 de Rosario, Javkin aseguró que para controlar la ola de violencia se necesitan acciones directas: “A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario”.

El supermercado de la cadena Único, que pertenece a la familia Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, ubicado sobre la calle Lavalle, en la zona oeste de Rosario, fue atacado a tiros a las 3:20 de este jueves. Los atacantes dejaron una amenaza escrita y luego efectuaron una docena de disparos.

“Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta”, dijo con tono enojado Javkin y exigió: “Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas”.

Asimismo, responsabilizó directamente a "las fuerzas que tienen que evitar estos hechos".

En este sentido, Pablo Javkin sostuvo que el ataque "es alevoso" y que busca "ser noticia mundial". Y tuvo razón: inmediatamente la noticia se difundió internacionalmente. "¿Qué es más viralizable internacionalmente que un atentado con el nombre Messi?", preguntó.

"Atribuyo esto, a darle visibilidad, al hecho alevoso que no sepamos ni de dónde viene. Ni por acción u omisión. Tengo hechos que anteceden a esto", dijo frente a las cámaras de El Tres y los distintos medios que se congregaron en el lugar.