El anuncio del nuevo intendente de Bariloche, Walter Cortés, para cuando asuma en diciembre, afectará un tratado de libre tránsito entre Chile y la Argentina, que afectará a los empresarios chilenos que transportan mercadería y alimentos, entre ellos los salmones premium, según publicó el medio trasandino Masnatales.com.

Chile es el segundo exportador mundial de este producto que trasladan al extranjero desde los aeropuertos de Puerto Natales (Chile), El Calafate (Santa Cruz) y por tierra en vehículos de gran porte que preservan la cadena de frío.

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, más de 100 camiones cruzan por Cardenal Samoré diariamente.

Un volumen que hace una década era menos de la mitad. A estos se les deben sumar alrededor de 30 colectivos de pasajeros.

El Austral de Osorno sostuvo que, en 2022, el paso fronterizo internacional Cardenal Samoré, “la vía terrestre por donde las mercancías y personas ingresan y salen de Chile por territorio argentino en el denominado circuito “Chile-Chile”, registró el flujo más alto en 26 años”.

El volumen pegó un salto de 135.941 toneladas en 1996 a 426.177 toneladas en 2022.

El sindicalista de extracción peronista Cortés lleva 30 años liderando la Asociación de Empleados de Comercio (Aec) y obtuvo la mayoría de votos en la última elección venciendo a la actual gobernadora Arabela Carreras. “Yo aún no soy intendente, pero el día que sea intendente, el 11, tenemos que ponernos y decir, acá no pasa nadie hasta que no arreglen la ruta. Uno tiene que tomar decisiones drásticas, no pasan más los camiones chilenos, se terminó, la gente destruye sus autos, estamos en esa situación desgraciada”, subrayó.

“Estando así la ruta, es un milagro que no haya un accidente trágico”, dijo.

“Con el transporte de Chile nadie hace nada, encima que las cosas no las hacen bien nos terminan destruyendo las rutas, apenas asumamos vamos a poner un puesto y vamos a empezar a fumigar los camiones, han traído enfermedades y vamos a poner una báscula, vamos a preservar lo que tenemos. Hay camiones chilenos excedidos de peso, vamos a pedir a Gendarmería (Nacional) que evite que lleven las cadenas porque rompen las rutas, vamos a cobrar las multas por exceso de velocidad. En El Bolsón hay colas de 4 camiones y es imposible pasarlos. Para nosotros el camión chileno es un problema”, concluyó el gremialista.

El acuerdo internacional entre Chile y la Argentina comprende el libre tránsito de los camiones chilenos por todo el sur de la Argentina, utilizando rutas cordilleranas y la ruta 3 que bordea el Atlántico, a cambio de una situación similar para los transportistas en la zona de Tierra del Fuego.

Este fue firmado, con fuerza de ley, el 17 de mayo de 1974 bajo el nombre: "Convenio Argentino-Chileno de transporte terrestre en tránsito para vincular dos puntos de un mismos país utilizando el territorio del otro".

