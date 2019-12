El jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, afirmó este sábado que "no está previsto" que haya un "congelamiento" de las tarifarias, descartó cambios en el Impuesto a las Ganancias, y dijo que buscarán aplicar un impuesto de alrededor del 20 por ciento a los consumos en dólares.

En una entrevista con el diario La Nación, el jefe de los ministros de Gobierno anticipó que el proyecto llamado de "solidaridad y reactivación productiva" incluirá la instauración de un impuesto del alrededor del 20 por ciento a los consumos en dólares y una modificación de las alícuotas de Bienes Personales (aunque no se tocarán los mínimos desde los cuales se paga).

También una moratoria fiscal para las Pymes, y se facultará al Poder Ejecutivo a dar aumentos de jubilaciones, planes sociales y salarios, con la idea de anunciarlos antes de que finalice el año.

Por otro lado, descartó cambios en el Impuesto a las Ganancias, negó que se estuviera pensando en un "congelamiento" del cuadro tarifario y trató de bajarle el tono a la polémica con las entidades ruralistas por la suba de retenciones publicada este sábado.

Sobre si habrá un "congelamiento" de la tarifas, Cafiero respondió que "en principio no está previsto". "El cuadro tarifario no va a quedar congelado. No podemos congelar tarifas sin impactar sobre núcleos de producción que son necesarios", opinó.

Las definiciones por temas

Retenciones: "(...) Lo que estamos buscando es actualizar valores que quedaron muy desactualizados. Las medidas las vamos a tomar en mesas de acuerdo, siempre vamos a tratar de consensuar. Nosotros no tocamos al campo, sino los derechos de exportación. Entendemos las dificultades que tuvo el campo por cuestiones climáticas, entendemos que hay muchos insumos que son en dólares, pero también tenemos que ser conscientes de que el gobierno de Macri tuvo una devaluación de más del 500 por ciento y eso genera rentabilidad extraordinaria".

Consumos en el exterior o "dólar turista": "Va a ser parte de la ley de solidaridad y reactivación económica que mandaremos el lunes al Congreso. Con esto buscamos cuidar los dólares que tiene la economía argentina y reactivar la industria turística local. Persigue una lógica distributiva. A los sectores que tienen la capacidad de hacer un viaje al exterior van a tener un tributo". Dijo que el impuesto será de "alrededor del 20 por ciento", y agregó que alcanzará a los pasajes si están en dólares. O a la plataforma de videos Netflix.

Impuesto a las Ganancias: indicó que no se tocará la alícuota: "No. No hay previsto cambios en Ganancias. Solo Bienes Personales, siempre con una lógica distributiva".

¿Habrá devolución de Ganancias? "Se está estudiando. Pero el tema es conceptual: no prohibirle a nadie que viaje o compre lo que quiera. Es importante que el que tenga capacidad de viajar al extranjero haga un aporte a los sectores más postergados".

El valor del dólar: el funcionario opinó que el precio actual está bien. "Sí. Para lo productivo, para el esquema exportador, sí".

Suba de Bienes Personales: "(El proyecto contempla) un aumento de las alícuotas de Bienes Personales, con los mismos topes. O sea, no se mueven los mínimos imponibles".

Sobre la inflación: "El tema es bajar la inflación. Si vos tenés toda tu economía indexada no vas a bajar la inflación. Una de esas patas son las jubilaciones, que como están atadas a la inflación al final corren de atrás y además terminan tensionando sobre la inflación".

Fuente: La Nación / La Voz