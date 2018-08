"Sin Club". Rocca aclaró en varias oportunidades que su compañía no participó en "El Club de la Corrupción".

El presidente del grupo siderúrgico Techint, Paolo Rocca, reconoció que pagaron coimas para lograr la intermediación del Gobierno argentino ante Venezuela, cuyo presidente de ese entonces, Hugo Chávez, había nacionalizado Sidor, una compañía del holding empresario.



"Luis Betnaza accedió a una exigencia del Gobierno de aquel entonces de un apoyo", admitió Rocca al ser entrevistado por el periodista Carlos Pagni, moderador del Congreso de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que se realiza en un hotel de la ciudad de Buenos Aires.



Luis Betnaza es el director corporativo y el hombre fuerte de Techint. La semana pasada declaró como acusado en la causa de los cuadernos de la corrupción del gobierno anterior y reconoció que hizo pagos ilegales a funcionarios kirchneristas.



Durante su exposición, Rocca aclaró en varias oportunidades que su compañía no participó en "El Club de la Corrupción". El presidente de la empresa más grande del país diferenció el pago por el caso Venezuela del escándalo de los bolsos con dinero. Para fundamentarlo, el ejecutivo dijo que entre 2004 y 2014 su firma participó del 1 por ciento de la adjudicación de la obra pública. Es la misma estrategia que plantearon los abogados de Betnaza ante el caso que instruye el juez Claudio Bonadio.



"Estuvimos fuera de todo esto. Fuimos conscientes de lo que pasaba. Sabíamos que las cosas no estaban bien pero no fuimos cómplices ni partícipes", analizó. Al profundizar sobre las dificultades que atravesaron en Venezuela, Rocca dijo que la retirada fue "muy complicada". "Se había militarizado la empresa. En esa circunstancia, Betnaza accedió a una exigencia de apoyo. La salida de Venezuela ha sido un trauma enorme", desarrolló.



Rocca fue uno de los principales oradores en un evento que abrió el presidente Mauricio Macri con una crítica mirada de la actualidad económica.



"Yo comparto mucho la visión que nos propone el Presidente de una Argentina más transparente, de una Argentina donde priman las decisiones racionales, una Argentina con una mejor calidad institucional". Así se expresó Paolo Roca, titular de Techint, ante un auditorio repleto de dueños de empresas convocados por la Asociación Empresaria Argentina (AEA).



"Me parece que todo lo que está pasando esta semana con las investigaciones en curso nos expone la diferencia entre el país en el cual estuvimos y en el cual queremos estar", dijo.



¿Banquero arrepentido?



El banquero Luis María Ribaya, exdirectivo del Galicia, Nación y el MAE, podría sumarse a la ola de empresarios "arrepentidos" de los casos de corrupción durante el kirchnerismo.



Según supo el sitio lapoliticaonline.com, Ribaya estaría negociando una confesión que podría abrir la puerta a que el escándalo de corrupción que desataron los cuadernos del chofer Oscar Centeno amenace ahora a la conexión financiera y de los bancos con esos episodios. Esta versión fue desmentida por voceros de la institución de la familia Escasany que dicen haberse comunicado con Ribaya. "El negó que vaya a arrepentirse, no tiene nada de que arrepentirse", arriesgaron voceros del Galicia. El banquero fue mencionado por Centeno en los cuadernos por una reunión con Roberto Baratta el 9 de marzo de 2010 en la sede del Galicia en Perón 415. El exfuncionario asegura que compró (un mes después de la reunión) un departamento con un crédito del banco de Ribaya.