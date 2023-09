El presidente de Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, criticó la decisión de Sergio Massa de ordenar una suma fija de $60.000 para empleados del sector público y privado que perciban salarios inferiores a los $400.000. En un acto junto al ministro de Economía, cuestionó además el rumbo del Gobierno.

“No compartimos la suma fija, pero la UIA la respeta, porque creemos en el orden de la ley”, indicó el jefe de la entidad fabril. En línea con sus declaraciones hace algunas semanas, insistió en que “el camino para las discusiones salariales para el sector industrial son los acuerdos paritarios”.

En su discurso, Massa chicaneó al industrial por ese comentario, dejó entrever que en privado había dicho otra cosa y finalmente, agradeció “que la UIA se queje, pero pague” la suma fija.

“Es evidente que estamos nerviosos. La situación es compleja. ¿Tenemos desencuentros con el Gobierno? Sí, los tenemos. Sufrimos necesidades, pero no queremos parar la industria. Tenemos nuestras angustias y no son por no producir, sino por producir. No son por suspender al personal o echarlo, sino por mantenerlo”, expuso Funes de Rioja ante Massa y al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en el acto por el Día de la Industria celebrado en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

“No nos entreguen de manos atadas, porque así no vamos a sobrevivir”

El presidente de la UIA lanzó una serie de reclamos al Gobierno y “a quien asuma a partir del 10 de diciembre”.

“Tenemos una presión fiscal sobre la economía muy grande, y la deshonrosa desventaja de liderar seis de siete impuestos entre los países con mayor carga tributaria del mundo”, cuestionó.

En ese sentido, continuó: “Esto genera una fuga hacia la economía informal que distorsiona la economía en su conjunto. No lo vamos a arreglar en 15 minutos, pero tenemos que ocuparnos”.

“Quien gobierne desde el 10 de diciembre debe reconocer el rol de la industria. Hay muchos que no lo hacen. No le tenemos miedo al mundo, pero no nos entreguen de manos atadas, porque así no vamos a sobrevivir”, remarcó Funes de Rioja mientras Massa, a pocos metros aplaudía.

No obstante, Funes de Rioja agradeció a Massa su presencia en el acto y destacó: “Los que miraban ´Titanes en el ring´ han pensado que las diferencias que podemos tener significan enfrentamientos. Nuestra vocación y nuestro rol no es el de enfrentarnos, sino encontrar el camino de la industria, Y en ese camino, hay luces y sombras”.

“El motivo por el que estamos acá es claro. Mirar el país real y el productivo, para entender el potencial que tenemos y construir el proyecto industrial que necesitamos”, agregó.

Y amplió: “Tenemos que estar preparados para un futuro de mayor integración productiva, que es el campo y el petróleo, el gas en el sur, el litio en el norte, el cobre en el oeste, los alimentos en el centro, la industria del conocimiento en el este y todo el entramado industrial que representamos en el país. Debemos trabajar mirando hacia adelante”.