El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, negó ayer la existencia del denominado "testigo E" en la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado, al asegurar que "nunca declaró ante sede judicial".



En ese sentido, aclaró que fue él quien tomó la decisión de rastrillar la zona donde fue hallado el cuerpo del joven artesano la semana pasada, y dijo que si hubiese existido un llamado alertando sobre la presencia del cadáver, tal como trascendió, "no habría puesto en riesgo a los bomberos ni los prefectos, lo habría ido a buscar directamente".



"El testigo E no existe en el expediente. Nunca declaró ante sede judicial, nunca tuvo contacto conmigo ni con nadie de este juzgado. Desconozco quién es el testigo E. Pudo haber declarado extrajudicialmente, como tantas personas que hablan tantas cosas de las cuales no sabemos si es verdad o mentira", señaló el magistrado.



Luego de que el viernes pasado se confirmara que el cadáver rescatado del río Chubut pertenecía a Santiago Maldonado, distintas versiones periodísticas indicaron que el rastrillaje en la zona se había realizado tras el llamado de lo que posteriormente se denominó "testigo E". "Si hubiese existido ese llamado no hubiese puesto en riesgo a los bomberos voluntarios que hacen de corazón ese trabajo, ni los hubiera sometido a un viaje extenso desde distintas partes del país con sus perros. Tampoco hubiese expuesto a los 16 buzos a hacer semejante tarea", advirtió ayer Lleral. Sin embargo, el testimonio de E



figura en el documento de 81 páginas que organismos de derechos humanos enviaron a la CIDH para denunciar la "desaparición forzada" de Santiago Maldonado.