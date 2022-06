El Juez Federal Daniel Rafecas archivó, en el mediodía de este jueves, la causa relacionada con la licitación del Gasoducto Nestor Kirchner. Luego de pedir toda la documentación en relación a la construcción, tomar declaraciones y escuchar a expertos tanto en extracción como en transporte de gas, el juez concluyó que el proceso licitatorio "se viene realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la urgencia de su puesta en funcionamiento".

La denuncia había sido elaborada por Graciela Ocaña, diputada de Juntos por el Cambio, junto a su compañero de bancada Waldo Wolff. Los legisladores opositories se habían presentado una vez más en Comodoro Py con lo único que tenían en manos: el off que difundió el Ministerio de Desarrollo Productivo, y que cuestionó el proceso licitatorio, que aún está abierto. Cuand dejó los tribunales de Retiro, Ocaña difundió la novedad en su cuenta de Twitter: "que la Justicia investigue y castigue a los responsables". En ese sentido, en la resolución que archiva la causa Rafecas señaló que la Justicia Federal "no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas", a partir "de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal".

La desestimación de la causa se conoce poco después de la firma de un contrato clave para la construcción del gasoducto: la compra de los caños con los que se iniciará la obra que tiene el objetivo de darle un giro positivo al autoabastecimiento energético en el país. El anuncio fue hecho esta mañana en Casa de Gobierno. “Hoy se firmará el contrato por los caños para empezar con esa obra paradigmática y que va a marcar un cambio en la estructura productiva" de la Argentina, confirmó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

Horas después del anuncio, el titular de Energía Argentina, Agustín Gerez, rubricó el contrato con la empresa SIAT S.A. “La firma de este contrato es un hito fundamental para este proyecto transformador, que sin dudas va a marcar el rumbo de la Argentina en los próximos 25 años y nos encamina hacia la soberanía energética”, destacó Gerez y agregó que “esto refleja el enorme esfuerzo y dedicación que le asignamos al proyecto para que el mismo pueda estar en condiciones operativas conforme al cronograma licitatorio de construcción”.

Testimonio de Kulfas

Uno de los testimonios que eligió Rafecas para su investigación fue el del ahora exministro de Producción Matías Kulfas. El exfuncionario se presentó como testigo y negó tener conocimiento alguno sobre posibles delitos relacionados con la construcción del gasoducto.

“Bueno, lo que se dice en el texto del off the record fue un error, producto de que se hizo a las apuradas. Cuando hablamos de que otra empresa, Laminados Industriales, podía hacer los tubos, nos referimos al futuro. No ahora. Adjudicarle a Techint era lo correcto por la premura de tener el gasoducto terminado”. De esta manera, a lo largo de dos horas y en forma reiterada, el exministro Matías Kulfas afirmó que no hubo corrupción en el diseño de los pliegos para la provisión de caños con destino al gasoducto Néstor Kirchner. “Fueron discusiones políticas y queríamos responder a la acusación que nos hizo la expresidenta Cristina Kirchner”, redondeó Kulfas.