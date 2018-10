En la jornada de ayer Hugo Moyano advirtió que "si atacan a mi familia yo los ataco a ellos", planteó que "no me jodan". Pablo, en tanto, expresó su "más enérgico repudio a las amenazas que sufrió el juez".





Después de más de 72 horas de incertidumbre para la familia Moyano en el plano judicial, ayer se hizo la luz o al menos ganaron tiempo en su lucha para mantenerse libres frente al cerco judicial que los tiene en estado de alerta permanente. Es que el juez Luis Carzoglio rechazó el pedido de detención del secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, que había solicitado el fiscal Sebastián Scalera, quien lo acusó por una supuesta defraudación al club Independiente, del cual es vicepresidente, en la causa en la que también está imputado su padre, Hugo Moyano, presidente del club.



La decisión del juez Carzoglio se conoció poco después de que la esposa del magistrado denunció que había sido amenazado en dos llamadas telefónicas a su domicilio.



En los fundamentos, el magistrado señaló que hay medidas de prueba en curso, como los peritajes a teléfonos, computadoras, etc., en las que aún "no se ha cumplimentado con las notificaciones a los defensores particulares correspondientes".



Asimismo dice que esas pericias se realizaron "sin control jurisdiccional o de las partes".



"Ello sin mencionar que las escuchas transcriptas obedecen a los años 2014, 2015 y 2016, con bastante antelación al inicio de la presente causa". La causa -recordó- se inició el 17 de marzo de 2017.



El fiscal Scalera había acusado a Pablo Moyano de ser jefe de una asociación ilícita que defraudó a Independiente, por el supuesto manejo de fondos por afuera de la contabilidad del club.



En la acusación, el fiscal Scalera vincula a Pablo Moyano y también al barrabrava de independiente Pablo "Bebote" Álvarez a la reventa de entradas, entre otros delitos. Scalera citó también un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre una cuenta de Independiente en Liechtenstein.



Pablo se encuentra en Singapur participando del 44º Congreso Mundial de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) y hoy o mañana regresaría al país.



Ante el rechazo del juez de la prisión preventiva para Pablo, Hugo Moyano tomó aire y se mostró más desafiante que nunca frente al Gobierno de Mauricio Macri a quien responsabiliza de manera de directa como responsable de "esta persecución" judicial.



El líder del sindicato de Camioneros, después de haber amenazado con convocar a un paro general si metían preso a su hijo, ayer tildó de "gorila" al Gobierno.



"Por más que los gorilas, los anti-obreros, estos hijos de put... que nos gobiernan, el juez ha tenido la suficiente grandeza para no aflojar ante todas las presiones que recibió de todos los funcionarios. Recibió presiones de todos los funcionarios, fundamentalmente de los funcionarios que se encargan entre comillas de la seguridad; de la seguridad de ellos se encargan, no de la gente. Se la bancó el juez y dijo que no va a meter a nadie preso si no tiene motivos. Y Pablo no tenía ningún motivo para estar preso", señaló Moyano ante los camioneros, minutos después de conocer la decisión del juez.



Asimismo Pablo Moyano, apenas se conoció el fallo, cambió su perfil en Whatsapp con la foto del expediente del juez Carzoglio, titular del Juzgado de Garantía Nº 9 del Polo Judicial de Avellaneda. Le agregó una leyenda: "Dios es justo! Se hizo Justicia! A seguir peleando el 20 a Luján".





>Hugo suma apoyo para marchar a Luján

Hugo Moyano sumó ayer a la mesa del frente político-sindical que lidera, a intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, con los que mantuvo reuniones en la sede porteña del Smata, para darle volumen y fuerza a la marcha que realizará el sábado a Luján, con el lema "Por Paz, Pan y Trabajo".



Mientras militantes camioneros se movilizaron en la ciudad de Buenos Aires en apoyo a Pablo Moyano, su padre Hugo compartía la cabecera de la mesa dispuesta en la sede del gremio de los mecánicos, con su titular Ricardo Pignanelli y el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.



A ambos lados de la mesa, los intendentes peronistas que comprometieron su apoyo al líder de Camioneros fueron Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham), Ariel Sujarchuk (Escobar), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mariano Cascallares (Almirante Brown), y Verónica Magario (La Matanza); también se sumó al encuentro el ex candidato a gobernador bonaerense, Julián Domínguez.