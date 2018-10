Qué dijo sobre Carrió. "Ella aprieta porque quiere alcanzar sus objetivos, pero es una dirigente responsable", opinó Amadeo.





La diputada de Cambiemos, Elisa Carrió presentará hoy en Diputados el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano. Pero esta embestida de Lilita contra un funcionario del gobierno del cual es parte parece estar condenado a morir ante de dar sus primeros pasos. Ayer, el diputado nacional del PRO Eduardo Amadeo dijo que la bancada que integra "no está de acuerdo con que haya que hacerle un juicio político a (Germán) Garavano", a quien la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, pretende desplazar por medio de este procedimiento.



Sin apoyo del PRO y al parecer sin apoyo del kirchnerismo ni del Frente Renovador que ya adelantaron extraoficialmente que no apoyan la iniciativa de Lilita, el juicio político para remover al ministro Justicia de Mauricio Macri serviría sólo para ensanchar la grieta entre la líder de la CC contra sus socios del PRO de Cambiemos. Carrió, ya está muy distanciada de los radicales, los otros socios que integran la coalición gobernante.



"Yo no apoyo el juicio político a Garavano" porque el ministro "está haciendo un trabajo muy importante en un tema que nos preocupa a todos los argentinos, que es la lucha contra la corrupción", y, además, "el Presidente le ha ratificado su confianza", expresó ayer Amadeo. "Mi bloque no está de acuerdo con que haya que hacerle un juicio político a Garavano", remató Amadeo, aunque aclaró que "eso no quiere decir que Carrió y sus diputados no puedan presentar su juicio político".



Según Amadeo, el Gobierno y Cambiemos, enfrentan ahora cuestiones de "enormes responsabilidades económicas", como son la sanción de un nuevo presupuesto para 2019, "y eso sólo lo podemos superar si estamos juntos y tenemos votos en las cámaras", aseguró.



Consultado sobre si consideraba una amenaza que la jefa de la bancada de la Coalición Cívica dijera que si en seis meses el presidente (Mauricio Macri) no cambia de opinión la CC rompería, Amadeo eligió poner paños fríos y aseguró: "Carrió ha tenido este tipo de expresiones muchas veces y, con el tiempo, gana la prudencia. Ella no es tonta".