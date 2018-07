Un grupo de diputados del kirchnerismo presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto 683/18 publicado ayer en el Boletín Oficial que plantea una reforma de las Fuerzas Armadas.

Con la firma del presidente del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, el proyecto asegura que la administración de Mauricio Macri "a través de un simple decreto reglamentario intenta cambiar las bases sobre las que está estructurado nuestro sistema de Defensa Nacional, construido desde la recuperación democrática" y modificado de la mano "de un amplio consenso político y social en relación al propio concepto de Defensa, a su estricta separación con la seguridad interior, a la plena subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades constitucionales civiles".

En esa línea, los diputados consideran que la decisión del Gobierno permitiría que las Fuerzas Armadas se involucren en tareas de seguridad interior, como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, algo que es "absolutamente inconstitucional, ya que nunca un decreto reglamentario puede modificar el texto de una ley", en referencia a la norma de Seguridad Interior que delimita los casos en los que las Fuerzas Armadas pueden actuar en suelo argentino.

Al respecto, los diputados también sostuvieron que la entrada en vigencia del decretoimplicaría que el Congreso deba modificar la Ley de Defensa Nacional y la de Inteligencia Nacional, "lo que obligaría al Gobierno a pasar por el Congreso de la Nación a fin de lograr los consensos necesarios que, a nuestro criterio, no posee".

El proyecto está firmado por, además de Rossi, Cristina Álvarez Rodríguez, Máximo Kirchner, Nilda Garré, José Luis Gioja, Eduardo de Pedro, Horacio Pietragalla, Mónica Macha (FpV-PJ) y Lucila de Ponti (Peronismo para la Victoria).

Ayer, el Gobierno dio a conocer el decreto que establece la participación operativa de las Fuerzas Armadas en funciones de apoyo a las Fuerzas de Seguridad. Publicado en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad.

"El Ministerio de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad", señala la medida.

El presidente Macri había anunciado el lunes un cambio en política de defensa nacional, que incluye "colaboración" de efectivos de las tres Fuerzas Armadas en tareas de "seguridad interior" y su participación "en la custodia y protección de los objetivos estratégicos".

En un acto en Campo de Mayo junto al ministro de Defensa, el jefe de Estado afirmó que "es importante" que las fuerzas militares "puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de frontera, interviniendo frente a la prevención de eventos de carácter estratégicos".

Entre los considerandos del decreto se menciona que como consecuencia de la evolución del entorno de Seguridad y Defensa resulta necesario establecer roles y funciones que deben asumir cada una de las instancias para que contribuyan al eficiente uso de los recursos del Estado.

Se indica asimismo que la Ley 24.948 establece como principio fundamental de la reestructuración de las Fuerzas Armadas la prioridad al accionar conjunto y a la integración operativa de las fuerzas, así como con las fuerzas de seguridad en sus funciones de apoyo.

El diputado nacional y el ex jefe del Ejército se reunieron y debatieron sobre el decreto del Presidente. Al respecto, Solá consideró: "Involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior quiebra los consensos democráticos y sintetiza la ausencia de una política de seguridad por parte del Gobierno. En América Latina el involucramiento de las Fuerzas Armadas ha tenido un impacto muy negativo y su misión y función no es esa".

En sintonía, Balza criticó que "se está invirtiendo mucho en la parte ejecutiva y no en la parte preventiva" y agregó: "La droga no puede marginarse del tema de la educación, la participación de la salud pública, la política migratoria, todo eso está íntimamente ligado".

"La participación de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica en la lucha contra la droga no ha tenido réditos notorios, sino que ha contribuido a la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas. No están preparadas las Fuerzas Armadas. No tienen ni por misión, ni por estructura, ni por despliegue, ni por instrucción, ni por adiestramiento, ni por material, la capacitación para actuar contra el narcotráfico, que sí tienen un buen adiestramiento y una alta profesionalización nuestras fuerzas de seguridad y nuestras fuerzas policiales", completó.