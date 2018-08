Dujovne. Aseguró: "estamos convencidos de que éste es el único rumbo y que vamos en pocos días a poder restablecer la confianza".

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anticipó que el próximo lunes realizará una serie de anuncios tendientes a reducir aún más el déficit fiscal del 1,3% del PBI y subrayó que para bajar la "volatilidad" hay que "necesitar menos del mercado". También adelantó que el mismo lunes viajará a Washington para negociar con el FMI.



"Estuve trabajando con mi equipo. Luego me reuní con el Presidente preparando el detalle de las medidas complementarias que vamos a estar implementando para avanzar en la reducción del déficit. Eso permite que la Argentina tenga menos necesidad de financiamiento el año próximo", sostuvo el funcionario.



En declaraciones a la prensa en el Salón Sur de la Casa Rosada, el integrante del Gabinete agregó: "Estamos convencidos de que la manera en que vamos a restablecer la tranquilidad de todos los argentinos es estar cada vez menos expuestos a la volatilidad del mercado necesitándolo menos", señaló.



"Pretendemos despejar todas las dudas que puedan tener los inversores y los argentinos acerca del futuro", añadió. "Entendemos que hay un proceso de desconfianza en la economía argentina que, en nuestra opinión, tiene fundamentos sólidos pero que hay que reforzarlos", finalizó.



"Argentina, con la sequía, con la reversión de flujos hacia mercados emergentes, con la devaluación del real (brasileño) y con el escándalo de los cuadernos (caso por corrupción), tiene un nivel de financiación menor del que tenía hasta marzo de este año y eso genera la necesidad de que el tipo de cambio de Argentina sea otro para que equilibremos nuestras cuentas externas", afirmó.



Si bien le consultaron sobre las próximas medidas, dejó en claro que presentarán todo el lunes: "Quiero presentarlas todas juntas. Estamos convencidos de que la manera en la que vamos a restablecer la tranquilidad de los argentinos es estar cada vez menos expuestos a la volatilidad del mercado. Eso se logra reduciendo la cantidad de fondos que tenemos que financiar y por el otro vamos a tener más financiamiento de los organismos internacionales".



Del mismo modo, el titular de Hacienda y Finanzas ratificó que están trabajando con las provincias para "acordar varias medidas del lado del gasto" y también "con algunas del lado de los ingresos".



Con todo, reconoció que el "techo" en el precio del dólar "va a depender de cuán bien" haga las cosas el Gobierno. Admitió que bajar la volatilidad "es un proceso lento", pero remarcó que hoy el Banco Central "tomó acciones muy decididas elevando los encajes bancarios y subiendo la tasa de interés" a un 60 %.

>Urtubey pide reconocer que hay crisis

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, uno de los principales referentes del peronismo opositor, reclamó ayer admitir la "crisis" que vive Argentina, establecer cómo va a cumplir ciertas metas y orientarse hacia un modelo desarrollista.



"Primero hay que asumir la crisis en la que estamos porque, si no asumimos la crisis, empezamos mal. Una vez asumido el problema, Argentina tiene que diseñar un modelo que entienda que la política cambiaria no es la única política económica", dijo Urtubey.



En una rueda de prensa en Buenos Aires, el gobernador planteó que se necesita "una Argentina desarrollista, que acomode las variables macroeconómicas a una idea de desarrollo y no que trate de ver qué hace desde la lógica monetarista".



En una nueva jornada marcada por la fuerte depreciación del peso, Urtubey sostuvo que la situación que atraviesa el país es "consecuencia" de "no generar previsibilidad y confianza".



"Argentina no ha podido generar la confianza necesaria y la incertidumbre genera este tipo de cosas. Hay que ya parar la pelota y dar certidumbre: Argentina debe plantear cómo va a cumplir las metas establecidas a corto plazo, para los próximos 16 meses", afirmó.



Estas metas, según esbozó el gobernador que aspira a ser candidato presidencial en 2019, son las referidas al cumplimiento de las obligaciones financieras, a las de reducción del déficit fiscal y las que atañen a indicadores macroeconómicos, como la inflación.