Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará el lunes a Buenos Aires para analizar el estado de las cuentas del Gobierno Nacional y habilitar nuevos desembolsos de créditos.



Así lo confirmaron ayer a la agencia de noticias Telam fuentes oficiales, quienes explicaron que la misión del FMI estará encabezada por Roberto Cardarelli el encargado del "caso argentino".



La delegación del Fondo se reunirá con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Esta será la segunda revisión del acuerdo stand by por 56.300 millones de dólares acordado en octubre, luego de que no se pudiera cumplir con el pactado en junio.



La primera versión del acuerdo establecía para el 2019 un déficit fiscal de 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI). Pero el gobierno se comprometió en octubre a alcanzar el equilibrio fiscal este año, anticipando la meta prevista para el 2020.



El 2018 habría concluido con un déficit del 2,3% del PBI. Si el FMI aprueba los números del Gobierno Nacional, liberará en marzo un desembolso de unos US$ 7.000 millones. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne destacó la política monetaria y fiscal que viene llevando el Gobierno, con la ayuda del Fondo. "En la medida que emitimos pesos (para comprar dólares) también mantenemos como capital de trabajo los dólares que nos desembolsa el Fondo", dijo Dujovne.



Fuente: Télam