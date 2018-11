Luego que el Gobierno anunciara que unos 200.000 empleados de la administración pública nacional cobrarán un plus de hasta $6.000 en línea con el de $5.000 que pagará el sector privado, algunas provincias confirmado que lo pagaran, hay otras que están indecisas y el resto que definitivamente que no lo pagará.

Entre las que pagarán figuran Santiago del Estero y La Rioja que desembolsarán $10.000; San Luis, con $9.000, Tierra del Fuego, $6.000, y La Pampa $5.000. Misiones y Formosa, en tanto, confirmado que pagarán un bono de $4.000. Y Río Negro que lo abonará, pero todavía no definió el valor.

"Esta ayuda es para los sectores más postergados, que han tenido un enorme aguante, han hecho un enorme esfuerzo para sostener la Provincia", aseguró el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua, quien confirmó que el bono será abonado en dos tramos: el 22 de diciembre se acreditarán 1.500 pesos, y el saldo el 6 de enero de 2018. Por otro lado agregó que "el pago del bono puede complicar a muchos intendentes que llegaron a fin de año con los números en rojo. No están obligados a pagarlo".

Las provincias que todavía no han tomado una decisión son Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz y Neuquén.

Las provincias que ya confirmaron que no lo pagarán son Santa Fe, Mendoza, Tucumán, San Juan, CABA, Salta, Corrientes, Jujuy, Chubut y Catamarca. Las cuatro primeras no lo harán porque incorporaron cláusulas gatillo en sus paritarias, el ajuste de los salarios está atado a la inflación y cerrarán el año con aumentos cercanos al 40% anual.

Tampoco pagará el bono el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que acordó en septiembre con el Sutecba una actualización de la paritaria de 13 puntos en tres cuotas (la última a pagar en diciembre), que la llevó a un 25%en el año .

Salta, finalmente, asegura que no puede afrontar el pago extra. "No estamos en condiciones de pagar $5.000. La verdad es que no, y eso que estamos cerrando el año con equilibrio fiscal", le dijo a Infobae el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.