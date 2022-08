El designado megaministro de Economía, Sergio Massa, tiene previsto viajar a fines de este mes a EEUU, Francia y Qatar para reunirse con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Club de París e inversores, con el objetivo de reforzar las reservas y estabilizar los parámetros de la macroeconomía.

El dato llamativo de la gira es que Massa invitó a su antecesora en el Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, para que lo acompañe. La designada directora del Banco Nación, viene de realizar un viaje por EEUU donde hizo el raid que pretende hacer ahora Sergio Massa. De ahí, la importancia que Batakis sea de la partida.

Allegados al tigrense señalaron que, en el caso de la primera escala, que será EEUU, Massa está diseñando las entrevistas con el embajador argentino en ese país, Jorge Argüello, para reunirse con los representantes del FMI, del Tesoro norteamericano, del Banco Mundial e inversores de Wall Street en Nueva York.

Argüello le dijo a Télam que durante el fin de semana conversó 'en varias oportunidades con Massa, que en el futuro tiene planeado visitar ese país, en particular Washington y New York'. 'Esta visita todavía no tiene fecha y la agenda se va a perfeccionar después de la asunción del nuevo ministro', puntualizó.

En el caso del viaje a EEUU, está siendo organizado desde Buenos Aires por el extitular de la UIA y del BICE José Ignacio de Mendiguren; Gustavo Martínez Pandiani, y el responsable de la Aduana, Guillermo Michel, junto a Argüello y el asesor del Tesoro, Juan González.

Massa estuvo todo el fin de semana reunido con sus principales colabodadores para diseñar las primeras medidas que anunciará mañana luego de que el presidente Alberto Fernández le tome juramento.

Sobre el viaje, allegados señalaron que el objetivo es fortalecer el plan de Massa de elaborar una 'fábrica de dólares' para reforzar las reservas y estabilizar los números fiscales. Esa meta sólo se logra de tres modos, que son el aumento de exportaciones, la atracción de inversiones productivas y el turismo receptivo, y a eso se suman los préstamos internacionales.

El refuerzo de las reservas y la estabilización de las metas fiscales tiene la mirada puesta en los objetivos centrales que tiene Massa, que son apuntalar la producción nacional, y la exportación de trabajo argentino para 'generar empleo genuino y reemplazar los planes sociales por trabajo'.

En cuanto al viaje a Francia fue concebido para hablar con los representantes del Club de París, con el fin de reestructurar la deuda que la Argentina tiene con ese organismo. En el viaje a Qatar, Massa y su equipo planea reunirse con los inversores institucionales y funcionarios del Fondo Soberano Qatarí, uno de los más grandes del mundo, para que aporten en proyectos de los sectores energético y de seguridad alimentaria.

Hoy se elige al sucesor en Diputados

La Cámara de Diputados realizará hoy una sesión especial para aceptar la renuncia presentada por Sergio Massa y elegir un reemplazante como presidente del cuerpo, que de no mediar sorpresas, será la diputada Cecilia Moreau.

La sesión especial fue convocada para las 14 a pedido del Frente de Todos (FdT) para tratar la renuncia de Massa a la presidencia del cuerpo y a su banca.

El plenario legislativo será presidido por el vicepresidente del cuerpo, Omar De Marchi (Juntos por el Cambio -JxC-), hasta que se designe al nuevo presidente que deberá completar el mandato de Massa como titular de ese cuerpo, ya que las autoridades se renueven cada año.

Massa informó el domingo por Twitter que el lunes oficializará su renuncia como presidente y a su banca y destacó que daba ese paso 'con convicción y compromiso, sin dudas, ni especulaciones'.

Al dimitir Massa a su banca, le corresponde jurar como diputado al presidente del Partido Piquetero, Juan Marino, un dirigente camporista de 34 años y actual funcionario en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

Tarifas de luz y gas

La Secretaría de Energía extendió a partir de ayer -sin precisar la fecha de cierre- el plazo de inscripción para acceder a los subsidios a la electricidad y al gas natural. El formulario de inscripción va a permanecer abierto independientemente del número de DNI.