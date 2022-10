El presidente Alberto Fernández advirtió este martes que no es posible darse "el lujo de estar enfrentados, postergando las necesidades de la gente" y señaló que es el tiempo de "estar más unidos que nunca porque el país tiene una gran oportunidad".



"Estamos coyunturalmente en un tiempo de la historia, pero los pueblos perduran, permanecen. No es un presidente, un gobernador, es decisión de todos como sociedad. Tenemos una oportunidad única y no debemos desaprovecharla", dijo el mandatario al inaugurar esta tarde el nuevo edificio del hospital Ramón Carrillo en la ciudad de San Martín de los Andes, donde también entregó siete ambulancias al sistema de salud de Neuquén.

Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti; el Presidente llamó a apostar por la una "construcción común, de que todos somos necesarios y nadie sobra". Y agregó que "Todos debemos trabajar en un mismo sentido".



En tanto, recordó que, cuando llegó al Gobierno nacional, obras como la inauguradas "estaban paralizadas", y manifestó su satisfacción por poder concluirla.



"Recibimos un Estado donde el 70 por ciento de las obras públicas estaban paralizadas y las deudas llegaban a 40.000 millones de pesos. La verdad, con prescindencia de quien empezó la obra, estoy muy feliz de terminarla", expresó.

El Jefe de Estado también defendió el rol del Estado "para superar las iniquidades que la sociedad genera, la desigualdades que la sociedad genera".



"Está muy bien que el Estado se ocupe de llevar adelante estas obras porque no necesariamente son rentables, no necesariamente son un negocio. Estas obras hacen falta y hace falta que los estados las sostengan para el bienestar de quienes habitan estas tierras, simplemente", añadió.

Fernández hizo especial mención a la potencialidad de la provincia de Neuquén y dijo que Vaca Muerta "no solamente va a dar el gas" para autoabastecer al país, sino que dará la oportunidad "de darle al mundo, la energía que el mundo está reclamando".



"Podemos construir otro país con otra estructura fundada en el corazón de Neuquén en Vaca Muerta", apostó.



Por su parte, el gobernador Gutiérrez agradeció “el acompañamiento, desde el primer día, con apoyo técnico, económico y financiero y presupuestario” llevado a cabo por el Gobierno nacional, que permitió convertir a ese nosocomio en el segundo más grande de la Provincia.



La ampliación del hospital requirió una inversión de 1.117 millones de pesos, contará con un nuevo edificio de 11.320 metros cuadrados y se convertirá en el centro de salud público de cabecera de la llamada Zona Sanitaria IV de Neuquén.

El mismo funcionará como un centro de diagnóstico, tratamiento, internación y rehabilitación de mediana complejidad y beneficiará a 56.000 personas.



Por otra parte, en una semana en la que la problemática de los pueblos originarios de la Patagonia volvió a cobrar relieve, el mandatario provincial destacó la convivencia lograda en su provincia y se dirigió a dos personas del público con el saludo mapuche “Mari Mari Kon pu che”.



Luego, señaló el trabajo realizado por históricos dirigentes de su fuerza política, el Movimiento Popular Neuquino, y ponderó especialmente el “respeto” del Presidente por la “autonomía” de los gobiernos locales.



“Agradecerte Alberto, el respeto. En cada uno de nuestros diálogos, en cada uno de nuestros consensos con las distintas miradas, siempre has respetado la gobernabilidad. Siempre has respetado el federalismo, el real federalismo, el de coordinación. Te quiero agradecer en nombre del pueblo del Neuquén”, señaló.

A su turno, Katopodis relató el trabajo realizado por el Gobierno nacional en materia de obra pública sanitaria y pidió a los presentes que "imaginen el daño" que hubiera generado la pandemia" si en ese tiempo de tragedia hubiesen estado gobernando los que no creen en el Estado, en lo público, en el esfuerzo colectivo".



La ministra de Salud de la provincia, Andrea Peve, en tanto, relató las distintas etapas de la historia sanitaria neuquina y destacó con especial dedicación el “trabajo conjunto” y la “decisión política” que posibilitó la obra de ampliación del edificio.