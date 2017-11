Declaración. En la declaración jurada que Caputo (foto) presentó ante la Oficina Anticorrupción (y debió, por tanto, informar su situación patrimonial de 2015) no figuran Noctua ni Alto Global Fund.

El ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, se encuentra entre 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida ayer simultáneamente en varios medios.



Antes de asumir sus funciones en el Gobierno nacional de Mauricio Macri, Caputo fue el administrador de una gestora de fondos de inversión radicada en Miami, Noctua Partners LLC, con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, dos territorios caracterizados por la opacidad financiera y las ventajas fiscales, de acuerdo a esta nueva filtración que ha sido denominada "Papeles del Paraíso (Paradise Papers)".



La investigación fue desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), gracias al trabajo de 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación que han analizado más de 13 millones de documentos de "territorios opacos".



Los medios pertenecientes al ICIJ también detallaron que el ministro argentino fue el gerente de un fondo de inversión (Alto Global Fund) de alto riesgo de Noctua que manejaba más de 100 millones de dólares de inversiones en países emergentes, y cuya suscripción inicial mínima era de un millón de dólares.



Caputo administró Noctua Partners, con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, jurisdicciones en las que rigen el secreto y las ventajas fiscales, informó el diario La Nación, cuatro de cuyos periodistas argentinos integraron el equipo de la ICIJ.



Noctua estaba vinculada con Axis, una sociedad gerente de fondos de inversión radicada en la Argentina. "No hay ningún conflicto de interés, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua; la primera vez que traté con fondos buitres fue como funcionario, ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo; si fuera así, me trago este teléfono", dijo Caputo a La Nación.



Aseguró que no existe ninguna incompatibilidad entre su actual cargo y sus responsabilidades anteriores. "Yo era solo un asesor financiero. Siempre fui "manager", nunca me ocupé de lo societario", dijo el ministro al diario La Nación, y añadió que cree que, en las empresas en las que trabajó, "todo fue totalmente en blanco y legal". Operar con sociedades off shore (costa afuera) no implica de por sí una actividad ilícita; depende de la decisión de los sujetos participantes de informar o evadir a los organismos tributarios de sus respectivos países. Además de Caputo, la investigación periodística incluye a la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, o los cantantes Bono y Madonna.



La información de ICIJ proviene de una filtración de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario Süddeutsche Zeitung, con documentos procedentes de 19 jurisdicciones



que figuran en la lista de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



Para evitar cualquier atisbo sobre potenciales conflictos de interés o violación de la ley de Ética Pública, Caputo afirmó que renunció a la administración de Noctua y de Alto Global Fund semanas antes de asumir como secretario de Finanzas en diciembre de 2015.



El actual titular de la cartera de Finanzas gerenció esos fondos offshore junto al financista argentino radicado en Miami, Martín Guyot, según surge de los documentos de la nueva megafiltración, Paradise Papers, a los que accedió La Nación. También aparece vinculado al caso el financista argentino Ignacio Rosner, quien aspira a quedarse con el grupo Indalo, que pertenece a Cristóbal López. Rosner -cara visible del fondo de inversión OP Investments, que aspira a adquirir Indalo- operó empresas off shore en las islas Bermudas y Caimán, sostuvo la investigación. Agencias