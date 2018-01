Arma mortal. Aunque sea de pequeño porte y baja cilindrada, la ley prohibe a los menores conducir un cuatriciclo. En este Yamaha, Franco encontró la muerte en un complejo privado, sin controles.

Con la conmoción a flor de piel aún y un fuerte debate en los medios por la muerte del nene de 7 años en el Partido de la Costa, el domingo tras un accidente de cuatriciclos, llegó ayer la versión oficial que despejó la duda más polémica en torno a las circunstancias de la tragedia: Franco Cotanzaro, de 7 años, conducía el cuatriciclo de 90cc -algo que está prohibido por ley- cuando fue embestido por otro cuatriciclo de mayor embergadura que le provocó la muerte.



El fiscal subrogante Martín Prieto, de la UFID Nº1, confirmó a diario Clarín que "el menor manejaba un cuatriciclo Yamaha de 90cc de color azul y blanco en una zona de médanos" cuando se cruzó con Agustín Ciarini (18), quien circulaba en un Yamaha Raptor 600cc negro y blanco, que circulaba a gran velocidad y no lo pudo esquivar. El fiscal se basa en la declaración de un primo del imputado, de 16 años, que andaba por la zona en otro rodado, y precisó cómo fue la colisión.



Esta información aportada por el fiscal despega una creciente incertidumbre y confusión alrededor de esta tragedia ya que en un principio se dijo que Franco conducía el cuatri pero después que viajaba como acompañante.



"Lo que tenemos establecido por los dichos de testigos es que impactaron cuando el menor bajaba un médano y el vehículo el mayor, ahora imputado, lo subía", explicó Prieto, quien aclaró que aún no cuentan con el resultado de las pericias. "En el lugar se encontró un casco de un menor roto, no sabemos si Franco lo llevaba puesto", agregó.



Ciarini, con domicilio fijado en Quilmes, provincia de Buenos Aires, sufrió múltiples fracturas costales como consecuencia del choque y fue internado para realizarle algunos estudios, pero por la noche fue dado de alta al estar fuera de peligro. Quedó imputado en la causa por homicidio culposo.



Según las conclusiones de la autopsia, a las que accedió Clarín, el fallecimiento de Franco se produjo por un "shock hipovolémico por politraumatismo". La zona más afectada fue la del tórax, en la que sufrió un aplastamiento que derivó en un compromiso del hígado. También tenía un golpe en la cabeza.



Ahora aguardan los resultados de las pericias y estudios de sangre al imputado para citarlo a declarar. Los padres de Franco tampoco fueron entrevistados ya que permanecen en estado de shock.



La misma fuente sostuvo que el accidente ocurrió a las 16 y que el menor llegó al hospital de Pinamar sin signos vitales 45 minutos más tarde. Antes, había sido atendido por enfermeros de una ambulancia que se encontraron en el camino mientras trasladaban al chico al hospital pero que no pudieron evitar lo peor.



La dramática secuencia se registró a 300 metros de la playa entre los terrenos de Northbeach, un complejo en construcción, y Villarrobles. Según pudieron averiguar los medios nacionales, tanto la víctima fatal como el imputado estaban parando en el barrio cerrado Costa Esmeralda, ubicado a 2 km del lugar de la tragedia y a donde no llegan los controles policiales.



Franco era de Bariloche y estaba de vacaciones con su papá, que está separado de su mamá. El hombre que vive en la zona norte del Gran Buenos Aires había viajado con el chico y su actual pareja. La madre del menor llegó ayer a Pinamar y se presentó directamente en el hospital donde aún se encontraba el cuerpo de su hijo.



La circulación en cuatriciclos se volvió problemática a partir de que en las temporadas veraniegas los jóvenes comenzaron a utilizarlos para transitar por los médanos y playas, en especial en balnearios de Pinamar, Cariló y Villa Gesell. Los reiterados accidentes fatales de los últimos tres años llevó al municipio de Pinamar a prohibir su circulación en las playas del norte del balneario bonaerense.

Con casco, liciencia de conducir y VTV

La obligación de patentamiento y de uso de casco, junto a una licencia especial y la verificación técnica vehicular es obligatoria para quienes quieran conducir un cuatriciclo a partir de la modificación dispuesta días atrás por el Gobierno nacional. Así quedó establecido en el decreto 32/2018 difundido el 11 de enero pasado en el Boletín Oficial, aunque aún queda pendiente su reglamentación y que las provincias adhieran a esta modificación a la ley de tránsito que define que los cuatriciclos serán considerados "vehículo automotor".



De este modo los conductores estarán obligados ahora a llevar licencia habilitante, cédula, seguro, usar casco visera o anteojos y que el vehículo esté patentado y que se le realice periódicamente la verificación técnica vehicular (VTV). El cuatriciclo como tal no está regulado como medio de transporte de acuerdo con la Ley de Tránsito, por lo que existía un vacío legal respecto a su circulación.