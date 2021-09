León tocó suelo tucumano pasadas las 14.30 en un vuelo sanitario tras meses de tratamientos en el Hospital Garraham luchando contra un cáncer terminal. El menor de cuatro años apodado León quiso volver a su provincia para estar con los seres queridos y sus animales. Tras una nueva recaída en la ciudad capital, decidió emprender la vuelta.

Mediante una caravana el menor llegó a Banda del Río Salí donde los vecinos lo recibieron como un verdadero campeón en el Club Atlético Concepción donde le organizaron una cálida bienvenida con carteles y sorpresas.

Esta mañana, Juliana habló con Vivo Tucumán y expresó: “Los médicos fueron claros conmigo y me dijeron que el alto riesgo es terminal; que podían ofrecer una línea de tratamiento y que las quimios no eran para curarlo sino para frenar el avance del cáncer. Lamentablemente no lo frenó y al día de hoy volvió a crecer el tumor y le tomó toda la médula por lo que está en cuidados paliativos. Su único deseo era volver a Tucumán”.